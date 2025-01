Alstom: le titre trébuche, Goldman Sachs passe à la vente information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 10:46









(CercleFinance.com) - Le titre Alstom signe l'une des plus forte baisses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, victime d'une dégradation de recommandation de la part de Goldman Sachs.



Vers 10h30, l'action de l'équipementier ferroviaire lâche autour de 4,6%, alors que le SBF avance au même moment de 0,2%.



Dans une note consacrée au secteur industriel européen, Goldman Sachs indique être passé à la vente sur le titre, contre une opinion 'neutre' auparavant, malgré un objectif de cours relevé de 18 à 18,5 euros.



Les analystes de la banque d'affaires américaine disent s'inquiéter d'un environnement moins favorable en termes de commandes que ce que peut anticiper le marché, ce qui le conduit à afficher des prévisions inférieures de respectivement 8% et 17% à celles du consensus pour les exercices 2025/2026 puis 2026/2027.



Même dans le cas où le groupe devait parvenir à générer une croissance organique de plus de 5% sur les trois prochains exercices et un taux de conversion du FCF de 100% sur l'exercice 2025/2026, un objectif bien supérieur à ses performances historiques et à celles du secteur, la firme new-yorkaise dit ne pas voir de potentiel de hausse significatif aux niveaux actuels, sachant que le titre a bondi de plus de 90% l'an dernier.



Au-delà d'une valorisation jugée 'peu séduisante' au regard du reste du secteur, Goldman rappelle qu'Alstom est l'un des rares groupes industriels à ne pas proposer de redistributions à ses actionnaires, avec un retour sur capitaux investis (ROIC) parmi les plus faibles de son secteur.





Valeurs associées ALSTOM 20,86 EUR Euronext Paris -6,42%