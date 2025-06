Alstom: lancement du service commercial du métro d'Indore information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Alstom annonce le lancement du service commercial du métro d'Indore, avec les rames de métro Movia et une nouvelle solution de signalisation.



Alstom a conçu et construit ces trains en Inde dans son usine de fabrication à Savli, dans le Gujarat.



Ces trains circuleront à une vitesse maximale de 80 km/h, sur la ligne de 31,5 km d'Indore avec 29 stations. Ils ont une capacité de 50 passagers assis et 300 passagers debout. Plus de six millions d'habitants de la ville devraient bénéficier du projet de métro d'Indore, directement et indirectement.



Olivier Loison, directeur général d'Alstom Inde, a déclaré : ' Les solutions de signalisation et de matériel roulant fournies par Alstom pour les tout premiers services de métro garantiront non seulement un transport de masse sûr, fiable, efficace et abordable, mais contribueront également de manière significative à la modernisation globale de l'infrastructure urbaine'.





Valeurs associées ALSTOM 19,4550 EUR Euronext Paris -2,26%