Alstom lance la production de dix nouveaux trains pour la ligne Elizabeth
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 16:22
Ces dix nouveaux trains construits à Derby permettront au service ferroviaire le plus fréquenté du Royaume-Uni de répondre à la demande croissante.
Depuis son ouverture en 2022, la ligne Elizabeth est rapidement devenue le service ferroviaire le plus fréquenté du Royaume-Uni, avec une moyenne de 800 000 trajets effectués chaque jour.
Rob Whyte, directeur général d'Alstom pour le Royaume-Uni et l'Irlande, a déclaré : ' Non seulement ces nouveaux trains Aventra permettront à Transport for London de continuer à exploiter avec succès la ligne Elizabeth alors que la demande des passagers augmente, mais ils continueront également à soutenir les emplois à forte valeur ajoutée dans le secteur manufacturier et la chaîne d'approvisionnement dans les East Midlands et dans tout le Royaume-Uni. '
Valeurs associées
|22,1100 EUR
|Euronext Paris
|+1,14%
