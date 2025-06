Alstom: inaugure une usine de fabrication à Hornell (NY) information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'ouverture de 'Plant 4', une nouvelle installation de 12 500 m² à Hornell (État de New York), dédiée à la production de caisses en acier inoxydable pour véhicules ferroviaires.



Il s'agit de l'une des rares usines aux États-Unis à posséder cette capacité avancée, consolidant ainsi la position de Hornell comme principal site de fabrication de trains de voyageurs dans le pays.



D'un investissement de 75 millions de dollars, cette usine marque le retour de la production de ces caisses sur le sol américain, auparavant assurée au Brésil.



Elle soutiendra notamment la fabrication de 200 voitures à deux niveaux pour le réseau Metra de Chicago.



Grâce à des technologies de pointe telles que la soudure robotisée assistée par intelligence artificielle, l'usine garantit une qualité élevée et des coûts optimisés, assure Alstom.





