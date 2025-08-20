Alstom inaugure un nouveau bureau à Stockholm
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 12:43
Maria Signal Martebo, directrice générale d'Alstom Suède, souligne que ce bureau 'offre de meilleures conditions pour répondre aux besoins croissants de modernisation et de digitalisation des infrastructures et systèmes de signalisation'.
Le site, issu de la rénovation d'un bâtiment existant, illustre l'engagement d'Alstom en faveur de la durabilité et de l'économie circulaire, avec la réutilisation et le recyclage du mobilier et des équipements.
Valeurs associées
|21,4100 EUR
|Euronext Paris
|-1,56%
A lire aussi
-
Target: Michael Fiddelke nommé directeur général, prévisions maintenues malgré un 2e trimestre meilleur que prévu
Target a nommé mercredi Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, tout en déclarant avoir dépassé les attentes pour le premier semestre, citant une reprise de la fréquentation de ses magasins. L'action du groupe de distribution ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; JPMorgan Chase, Dayforce, Amazon) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard ... Lire la suite
-
Les chefs d'état-major des armées de l'Otan se réunissent mercredi en visioconférence pour évoquer le conflit en Ukraine, dans le cadre des discussions entre les alliés de Kiev sur les garanties de sécurité à offrir en cas d'accord de paix avec Moscou. Aucune précision ... Lire la suite
-
Origine naturelle, négligence ou acte volontaire: pompiers, gendarmes et agents de l'ONF travaillent de concert dans l'Aude, où ils traquent les indices qui leur permettront de déterminer les causes des nombreux incendies. "La première étape, annonce le gendarme ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer