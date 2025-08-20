Alstom inaugure un nouveau bureau à Stockholm information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 12:43









(Zonebourse.com) - Alstom annonce l'inauguration de son nouveau bureau à Stockholm, avec 'des locaux modernes, conçus avec un fort accent sur la durabilité' et accueillant plus de 700 employés et plusieurs laboratoires de pointe dédiés au développement de systèmes de signalisation ferroviaire, dont l'ERTMS pour les lignes Botniabanan, Ådalsbanan et Malmbanan (Suède).



Maria Signal Martebo, directrice générale d'Alstom Suède, souligne que ce bureau 'offre de meilleures conditions pour répondre aux besoins croissants de modernisation et de digitalisation des infrastructures et systèmes de signalisation'.



Le site, issu de la rénovation d'un bâtiment existant, illustre l'engagement d'Alstom en faveur de la durabilité et de l'économie circulaire, avec la réutilisation et le recyclage du mobilier et des équipements.





