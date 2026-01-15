Alstom, Hoffmann Green, Alstom... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a remporté un nouveau contrat auprès de la Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) pour la fourniture de 26 trains à deux niveaux Coradia Max supplémentaires, assortie d'un contrat de maintenance jusqu'à fin 2055. L'ensemble représente une commande d'environ 500 millions d'euros. Les livraisons sont attendues entre mi-2028 et fin 2028. Cette commande correspond à une levée d'option du contrat signé en mai 2022, portant initialement sur 130 trains et intégrant une option pouvant aller jusqu'à 100 trains additionnels.

Biosynex

Le laboratoire spécialiste du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, le monitoring des biothérapies et la biologie moléculaire annoncera son chiffre d'affaires annuel.

Bouygues

Bouygues a annoncé la dissociation des fonctions de président et de DG au sein de sa filiale de construction. Le groupe Bouygues a officialisé ce changement stratégique qui vise à renforcer le pilotage des activités dans un contexte de carnet de commandes historiquement élevé.

Catana Group

Catana Group a publié un chiffre d'affaires global de 49,7 millions d'euros, en hausse de 31,49%, au titre du premier trimestre de son exercice 2025-2026. Le groupe explique que son chiffre d'affaires global a été favorablement impacté par un élément technique exceptionnel, alors que les incertitudes économiques et géopolitiques maintiennent le secteur du nautisme dans un cycle bas.

Drone Volt

L'expert du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée dévoilera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Ekinops

Ekinops a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 105,5 MEUR en 2025 en recul de 11%. La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 MEUR au chiffre d'affaires du 4ème trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi à 105,0 MEUR, en repli de 11% par rapport à l'exercice précédent (-14% à taux de change et périmètre constants). Olfeo a contribué pour 3,7 MEUR au chiffre d'affaires annuel.

emeis

emeis accélère son désendettement via la création de sa foncière Isemia. Cette opération permet au groupe de monétiser une partie de son patrimoine tout en conservant le contrôle opérationnel de ses actifs en Europe.

GTT

GTT annonce avoir reçu une nouvelle commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers. GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité de 174 000 m³ et seront équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT. La livraison des navires est prévue en 2028, indique la société.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement étend son accord de licences avec Hoffmann Green USA à 25 États de l'Ouest américain, déclenchant la levée d'option et le paiement d'un droit d'entrée additionnel de 10 MEUR, qui s'ajoute aux 10 MEUR déjà liés aux territoires de l'Est.

M6

Le groupe M6 annonce un accord par lequel l'ensemble des membres Prime en France peuvent désormais accéder gratuitement à M6 et profiter de ses chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, en direct ou à la demande, ainsi que des contenus exclusifs à la plateforme.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sanofi

Sanofi indique que l'Administration nationale des produits médicaux en Chine a approuvé deux médicaments innovants sous licence Sanofi, à savoir Myqorzo pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et Redemplo pour le syndrome de chylomicronémie familiale.

SMTPC

La société indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Xilam Animation

Xilam Animation a lancé la production de deux nouvelles saisons de sa série slapstick à succès Zig & Sharko. Son partenaire historique Gulli (groupe M6) a commandé les saisons 5 et 6, composées chacune de 52 épisodes de 7 minutes, sans dialogues, avec des livraisons prévues en 2027 et 2028.