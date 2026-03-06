Alstom : franche cassure du support des 25E
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 16:49
Sous 24E, c'est la support oblique moyen terme issu du plancher des 16E du 7 avril 2025 qui serait compromis, avec les 22,7E en ligne de mire (MM200)
Valeurs associées
|24,3300 EUR
|Euronext Paris
|-3,76%
A lire aussi
-
Le troisième armateur mondial CMA CGM a divisé son bénéfice net par deux en 2025 en raison notamment d'une baisse des coûts de transport facturés à ses clients l'an dernier, mais l'érosion de son chiffre d'affaires s'est limitée à 2%, indique un communiqué vendredi. ... Lire la suite
-
Prix à la pompe : l'essence a augmenté de 10 centimes en moyenne en une semaine, depuis la guerre au Moyen-Orient
L'augmentation la plus marquée est celle du gazole : il se vend ce vendredi 6 mars 26 centimes de plus que le 27 février, soit une augmentation de 15%. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Le SP95-E10, l'essence la plus consommée par les Français, se vend ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi à la fin d'une semaine marquée par la flambée du prix des hydrocarbures et du retour du risque inflationniste avec la guerre au Moyen-Orient. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,65%, Francfort de ... Lire la suite
-
Air France et Lufthansa veulent renforcer leurs lignes long-courriers, en particulier vers l'Asie, alors que les plateformes de correspondance de leurs concurrentes du Golfe sont paralysées depuis une semaine par la guerre au Moyen-Orient. Vendredi, la compagnie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer