Alstom : franche cassure du support des 25E
06/03/2026

Alstom valide une franche cassure du support des 25E, l'ex-plancher des 12 et 27 janvier n intraday, niveau qui coïncide désormais avec la MM100 (et l'ex-sommet des 6 et 7 puis du 18 mars 2025, vers 25,5E).
Sous 24E, c'est la support oblique moyen terme issu du plancher des 16E du 7 avril 2025 qui serait compromis, avec les 22,7E en ligne de mire (MM200)

ALSTOM
24,3300 EUR Euronext Paris -3,76%
