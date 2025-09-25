Alstom fournira des systèmes de signalisation pour la ligne 354 en Pologne

Alstom SA ALSO.PA :
* ALSTOM FOURNIRA DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA LIGNE FERROVIAIRE 354 EN POLOGNE
* L'INVESTISSEMENT COMPRENDRA LA CONSTRUCTION D'UNE VOIE FERRÉE ET D'UN DEUXIÈME PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE WARTA
* L'ACHÈVEMENT DU CONTRAT EST PRÉVU POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2026
Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
