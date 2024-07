Alstom et DT Infrastructure remportent un contrat d'1 milliard d'euros en Australie

(AOF) - Alstom et DT Infrastructure, l'un des principaux fournisseurs australiens de services d'ingénierie et de construction, ont signé un contrat d’une valeur d’un milliard d’euros avec la Public Transport Authority of Western Australia (PTA) pour la conception, la fourniture, la construction, l'installation, les essais, la mise en service et la maintenance d'une technologie de signalisation de grande capacité pour le réseau ferroviaire suburbain de Perth. Ce contrat prévoit la fourniture de la technologie Urbalis CBTC d'Alstom, installée par les équipes locales de DT Infrastructure.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.