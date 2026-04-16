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Alstom, Eiffage,Virbac...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris -
information fournie par AOF 16/04/2026 à 18:27

(AOF) - ADP

Au mois de mars, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 1%, pour atteindre un total de 27,8 millions de passagers par rapport à la même période un an plus tôt.

Alstom

Malgré un carnet de commandes historique dépassant les 100 milliards d'euros, le géant ferroviaire français a déçu sur ses marges. Martin Sion, nouveau Directeur Général, a annoncé des mesures pour redresser l'exécution opérationnelle.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo a fait part d'un chiffre d'affaires consolidé de 19,9 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 8% (+14% à données comparables).

Eiffage

Eiffage a remporté en groupement avec la société belge Jan de Nul, le contrat de conception-réalisation pour l'extension du terminal conteneurs du port de Callao Muelle Norte au Pérou.

GTT

GTT rapporte avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur asiatique.

Ipsos

Malgré un recul mécanique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le géant des études d'opinion a maintenu ses objectifs annuels, porté par une dynamique commerciale solide et le lancement de son plan stratégique "Horizons".

Lagardère

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'établit à 2,04 milliards d'euros, en hausse de 3% en données publiées par rapport à la même période de 2025. A données comparables, la croissance atteint 3,8%, portée par l'ensemble des activités du groupe.

Maison du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration livrera ses résultats annuels.

We.Connect

Le spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques diffusera ses résultats annuels.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale démarre l'année 2026 avec une activité portée par l'Amérique du Nord et le succès de ses plateformes. Malgré un impact de change défavorable, le groupe confirme ses objectifs annuels.

Valeurs associées

ALSTOM
16,5000 EUR Euronext Paris -27,76%
ATEME
10,0500 EUR Euronext Paris -0,50%
EIFFAGE
138,5500 EUR Euronext Paris -1,25%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
199,0000 EUR Euronext Paris +0,25%
ICADE
20,1600 EUR Euronext Paris -2,04%
IPSOS
34,4000 EUR Euronext Paris -13,44%
LAGARDERE SA
19,6700 EUR Euronext Paris -0,05%
MAISONS DU MONDE
0,8010 EUR Euronext Paris +1,39%
VIRBAC
372,5000 EUR Euronext Paris +2,90%
WE.CONNECT
26,4000 EUR Euronext Paris +6,88%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/04/2026 à 18:27:00.

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