Alstom, Eiffage,Virbac...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris -

(AOF) - ADP

Au mois de mars, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 1%, pour atteindre un total de 27,8 millions de passagers par rapport à la même période un an plus tôt.

Alstom

Malgré un carnet de commandes historique dépassant les 100 milliards d'euros, le géant ferroviaire français a déçu sur ses marges. Martin Sion, nouveau Directeur Général, a annoncé des mesures pour redresser l'exécution opérationnelle.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo a fait part d'un chiffre d'affaires consolidé de 19,9 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 8% (+14% à données comparables).

Eiffage

Eiffage a remporté en groupement avec la société belge Jan de Nul, le contrat de conception-réalisation pour l'extension du terminal conteneurs du port de Callao Muelle Norte au Pérou.

GTT

GTT rapporte avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur asiatique.

Ipsos

Malgré un recul mécanique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le géant des études d'opinion a maintenu ses objectifs annuels, porté par une dynamique commerciale solide et le lancement de son plan stratégique "Horizons".

Lagardère

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'établit à 2,04 milliards d'euros, en hausse de 3% en données publiées par rapport à la même période de 2025. A données comparables, la croissance atteint 3,8%, portée par l'ensemble des activités du groupe.

Maison du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration livrera ses résultats annuels.

We.Connect

Le spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques diffusera ses résultats annuels.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale démarre l'année 2026 avec une activité portée par l'Amérique du Nord et le succès de ses plateformes. Malgré un impact de change défavorable, le groupe confirme ses objectifs annuels.