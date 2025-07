Alstom: contrat de plus de 300 ME pour le métro lyonnais information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 09:02









(Zonebourse.com) - Alstom annonce un contrat de plus de 300 millions d'euros avec SYTRAL Mobilités pour moderniser la ligne D du métro de Lyon.



L'accord prévoit la fourniture de 26 nouvelles rames automatiques MPL25 pour 145 millions d'euros, ainsi que la rénovation complète du système de pilotage automatique pour 158 millions d'euros.



Ces rames sur pneu seront entièrement automatisées, interopérables, éco-conçues et recyclables à 96 %. Fabriquées en France, elles intégreront des équipements de cybersécurité, un freinage 100 % électrique et des aménagements facilitant l'accessibilité.



La signalisation sera remplacée par la solution Urbalis, développée par Alstom à Saint-Ouen, déjà déployée sur plus de 190 lignes dans le monde. Cette technologie de contrôle par communication (CBTC) permettra une exploitation sans conducteur, sur les 13 km de ligne, sans porte palière.





