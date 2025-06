Alstom: contrat de modernisation des trains de 59 ME information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat de 59 millions d'euros avec FirstGroup et Eversholt Rail portant sur la modernisation et la maintenance de cinq rames Class 222 à six voitures. Ces trains circuleront sous la marque Lumo entre Stirling et Londres.



Le contrat inclut un accord de maintenance de 47,5 ME sur cinq ans, assuré au dépôt Central Rivers d'Alstom, et un programme de rénovation de 12 ME mené à Widnes.



Les travaux prévoient de nouveaux sièges ergonomiques, un Wi-Fi amélioré, une remise en peinture, des systèmes de vidéosurveillance, ainsi que la technologie IESS pour une réduction des émissions.



Les rames, issues de la famille Voyager, entreront en service l'an prochain. L'accord soutient 50 emplois directs sur les deux sites britanniques d'Alstom.





