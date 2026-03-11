Alstom-Contrat de maintenance en Suède pour la flotte de trains Västtågen

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Les marchés boursiers européens sont repartis dans le rouge mercredi, après leur rebond de la veille, face à l'incertitude autour de la guerre au Moyen-Orient et de l'évolution du prix des hydrocarbures. Dans les premiers échanges, vers 8H05 GMT, Paris perdait ...
Lire la suite
(Actualisé avec CVC Capital, Legal & General) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre
information fournie par Boursorama avec Media Services•11.03.2026•08:52•
"Cette crise risque d’aggraver considérablement le niveau de vie des salariés", a mis en garde la CGT dans un communiqué mardi 10 mars. Agir face à la flambée des prix des carburants. Mardi 10 mars, la CGT a demandé au gouvernement d'"encadrer" les tarifs et d'"augmenter" ...
Lire la suite
Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, ont annoncé avoir relevé leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure. Le groupe Air India ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer