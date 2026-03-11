information fournie par Reuters • 11/03/2026 à 08:38

Alstom-Contrat de maintenance en Suède pour la flotte de trains Västtågen

Alstom SA ALSO.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT DE MAINTENANCE D'UNE DURÉE DE 11 ANS POUR LA FLOTTE DE TRAINS VÄSTTÅGEN, DANS L'OUEST DE LA SUÈDE

* CONTRAT DONT LA VALEUR SE SITUE JUSTE EN-DESSOUS DE 200 MILLIONS D'EUROS

Texte original tinyurl.com/ydvrp4sd

(Rédaction de Gdansk)