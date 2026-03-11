 Aller au contenu principal
Alstom-Contrat de maintenance en Suède pour la flotte de trains Västtågen
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 08:38

Alstom SA ALSO.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT DE MAINTENANCE D'UNE DURÉE DE 11 ANS POUR LA FLOTTE DE TRAINS VÄSTTÅGEN, DANS L'OUEST DE LA SUÈDE

* CONTRAT DONT LA VALEUR SE SITUE JUSTE EN-DESSOUS DE 200 MILLIONS D'EUROS

Texte original tinyurl.com/ydvrp4sd Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
24,4700 EUR Euronext Paris -1,33%
