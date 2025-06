Alstom: contrat de fourniture de caténaire en Turquie information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 14:56









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat avec RESA A.Ş. pour la fourniture du premier système de caténaire rigide (ROCS) en Turquie, destiné à la section Halkalı-Ispartakule de la ligne à grande vitesse Halkalı-Kapıkule.



Le système sera installé dans un tunnel double voie de 7 km de long, reliant Istanbul à l'Europe. Fabriquée à Valmadrera (Italie), cette infrastructure vise à accroître de 80 % le transport de passagers et de 45 % celui de marchandises. Ce projet s'inscrit dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).



Ce contrat marque une nouvelle étape dans la coopération entre Alstom et RESA A.Ş., après les projets de métro Ümraniye-Ataşehir-Göztepe et Gebze-Darıca. Le ROCS d'Alstom, conçu pour les espaces confinés, offre une haute performance, une faible maintenance et une meilleure résistance au feu.





