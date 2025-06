Alstom: contrat de 88 ME pour le tram de Brescia, en Italie information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le groupement formé par Manelli Impresa, Hitachi Rail et Alstom s'est vu attribuer, par Brescia Mobility, le marché de la nouvelle ligne de tramway T2 de la ville de Brescia (Italie).



Ce contrat, d'un montant total de 326 millions d'euros, prévoit la construction d'une ligne de 11,3 km reliant Pendolina à Fiera, via 21 stations et deux dépôts, avec 72 % de la ligne en site propre.



Alstom interviendra pour 88 millions d'euros sur les équipements de traction électrique, ligne aérienne de contact, signalisation, éclairage et feux de circulation.



Manelli Impresa assurera les infrastructures de ligne et les travaux civils pour environ 161 millions d'euros.



Hitachi Rail fournira 18 rames innovantes, conçues à Reggio Calabria, équipées d'un système ADAS anti-collision, d'une climatisation intelligente, de batteries pour circulation en zone sensible et d'une structure recyclable à 98 %, pour un montant de 77 millions d'euros.







