Alstom: célèbre les 10 ans de son usine à Taubaté

(CercleFinance.com) - Alstom célèbre les 10 ans d'exploitation de son usine de matériel roulant à Taubaté, dans l'État de São Paulo.



Inaugurée en 2015, l'usine d'Alstom à Taubaté est un centre de production de wagons en acier inoxydable situé à proximité du port de Santos, le plus grand complexe portuaire d'Amérique latine.



L'usine a produit 27 voitures Citadis pour le tramway de Rio de Janeiro, qui ont été fabriquées pour les Jeux olympiques de 2016 au Brésil. Après la conclusion du contrat VLT, l'usine a également produit les voitures NS16 pour le métro de Santiago au Chili.



Le site génère près de 1000 emplois directs et indirects.



' Célébrer dix ans de construction de trains dans notre usine de Taubaté réaffirme l'engagement d'Alstom envers le Brésil et la fourniture de solutions de mobilité qui connectent les personnes et transforment les villes. ' a déclaré Suely Sola, Directeur général d'Alstom Brésil.





