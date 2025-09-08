Alstom célébre le 150e anniversaire de son Glasgow Traincare Centre
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 15:51
Située à environ trois kilomètres au sud-est de la gare centrale de Glasgow, l'installation d'Alstom est actuellement la base principale de l'emblématique service Caledonian Sleeper.
Polmadie Depot accueille généralement 17 trains par jour, y compris la flotte de Class 390 Pendolino d'Avanti West Coast, construits par Alstom.
' Polmadie est plus qu'un simple dépôt, c'est un symbole d'excellence en ingénierie et d'engagement à maintenir la Grande-Bretagne en mouvement. Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes et de partager cet héritage avec le public, tout en inspirant la prochaine génération à nous aider à façonner l'avenir du rail' a déclaré Rob Whyte, Directeur Général Royaume-Uni et Irlande chez Alstom.
Valeurs associées
|20,2300 EUR
|Euronext Paris
|+1,00%
A lire aussi
-
Près de 10 millios de pauvres en France : quand l'État n'arrive pas "à régler le problème de la pauvreté"
L'État "fait de l'aménagement, on rend la souffrance ponctuellement moins difficile par le jeu des prestations sociales mais néanmoins on a du mal à faire qu'il y ait moins de pauvres". "On n'a pas de quoi être fiers". La pauvreté ne recule pas en France. Pire, ... Lire la suite
-
"Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement" mais pas "d'effacer le réel", lance le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale, avant un vote de confiance qui devrait voir son gouvernement être renversé et faire replonger la France dans une ... Lire la suite
-
Le Premier ministre François Bayrou affirme devant l'Assemblée nationale que le "pronostic vital" du pays est "engagé" en raison de son "surendettement", avant un vote de confiance au Parlement qui devrait voir son gouvernement être renversé et faire replonger ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer