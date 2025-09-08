 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 712,26
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom célébre le 150e anniversaire de son Glasgow Traincare Centre
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 15:51

(Zonebourse.com) - Alstom ouvrira au public son Glasgow Traincare Centre le dimanche 12 octobre pour célébrer le 150e anniversaire de ce dépôt historique.

Située à environ trois kilomètres au sud-est de la gare centrale de Glasgow, l'installation d'Alstom est actuellement la base principale de l'emblématique service Caledonian Sleeper.

Polmadie Depot accueille généralement 17 trains par jour, y compris la flotte de Class 390 Pendolino d'Avanti West Coast, construits par Alstom.

' Polmadie est plus qu'un simple dépôt, c'est un symbole d'excellence en ingénierie et d'engagement à maintenir la Grande-Bretagne en mouvement. Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes et de partager cet héritage avec le public, tout en inspirant la prochaine génération à nous aider à façonner l'avenir du rail' a déclaré Rob Whyte, Directeur Général Royaume-Uni et Irlande chez Alstom.

Valeurs associées

ALSTOM
20,2300 EUR Euronext Paris +1,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank