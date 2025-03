Alstom : bascule sous 21E, peut combler le 'gap' des 20,8E information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Alstom accélère la correction survenue suite à la cassure du support des 22,9E (qui validait un 'M' baissier sous 26 et 25,45E les 6 et 18 mars).

Le titre est sur le point de combler l'ex-'gap' des 20,8E du 4 mars puis s'en irait ensuite refermer celui des 19,8E.







Valeurs associées ALSTOM 21,1300 EUR Euronext Paris -3,82%