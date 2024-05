Alstom : augmentation de capital de 1 milliard d'euros

(AOF) - Alstom, spécialiste du transport ferroviaire, a accusé ne perte nette part du groupe de 309 millions d’euros pour l'exercice fiscal 2023/24, contre une perte de 132 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté est ressorti à 44 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice net ajusté de 292 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté s'est affiché à 997 millions d'euros, en amélioration de 17% avec une marge de 5,7%, contre 5,2% en 2022-2023.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6,7% sur un an en données publiées et de 9,4% en données comparables, à 17,62 milliards d'euros.

Alstom a enregistré des prises de commandes de 18,95 milliards d'euros, contre 20,7 milliards d'euros pour l'exercice 2022-2023.

Au 31 mars 2024, Alstom affiche une dette nette de 2,99 milliards d'euros.

Le groupe a par ailleurs proposé de ne pas verser de dividende pour l'exercice écoulé.

Augmentation de capital de 1 milliard d'euros

L'équipementier ferroviaire a annoncé la mise en ouvre d'une augmentation de capital d'environ 1 milliard d'euros dans le cadre de son plan de désendettement.

Par ailleurs, Alstom a annoncé une émission obligataire hybride d'un montant d'environ 750 millions d'euros comprenant 50% de composante capitaux propres reconnue par Moody's. Dans ce cadre, l'agence de notation financière a confirmé sa note de crédit "Baa3" pour Alstom et annoncé que sa perspective serait relevée de "négative" à "stable" après l'exécution de l'émission obligataire hybride et de l'augmentation de capital.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.