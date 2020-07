Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom acquiert la société Ibre Reuters • 01/07/2020 à 17:55









1er juillet (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * ÉTEND SON EXPERTISE DANS LES SYSTÈMES DE FREINAGE AVEC L'ACQUISITION DE IBRE * A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, QUI A EU LIEU LE 30 JUIN, LA SOCIÉTÉ, RENOMMÉE "ALSTOM IBRE" DEVIENT UNE FILIALE À 100% D'ALSTOM Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.44% SIEMENS XETRA -0.65%