Alstom: a terminé une commande pour SWR au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - Alstom a achevé un travail de modernisation de 25 millions de livres sterling de la flotte des rames automotrices électriques (EMU) de classe 458 pour la South Western Railway (SWR).



La rénovation a été financée par Porterbrook, l'une des principales sociétés britanniques de financement de matériel roulant et de gestion d'actifs, propriétaire de la flotte de Class 458.



Vingt-huit unités de quatre voitures ont été remises à neuf au Centre technologique des transports d'Alstom à Widnes.



' Les travaux réalisés à Widnes et à Crewe améliorent non seulement l'expérience des passagers de la flotte de classe 458, mais mettent également en évidence la valeur de l'ingénierie britannique et notre investissement dans l'expertise locale ', a déclaré Peter Broadley, directeur général des services pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Alstom.





Valeurs associées ALSTOM 22,72 EUR Euronext Paris +1,20%