Alstom a signé un contrat de 66 M£ avec South Western Railway
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 16:09
D'une valeur de 66 millions de livres sterling (76 millions d'euros), le contrat fournira une assistance technique 24 heures sur 24 à 750 véhicules Aventra - dont 60 unités de dix voitures et 30 unités de cinq voitures - opérant sur les lignes de banlieue de Londres Waterloo.
Dans le cadre de cet accord, Alstom fournira également des pièces de rechange pour l'entretien lourd et léger, afin de garantir que la flotte reste dans un état optimal.
' Notre équipe dévouée s'engage à faire en sorte que ces trains construits par Alstom répondent aux normes les plus élevées en matière de performance et de fiabilité pour les passagers payants à Londres et dans le sud-ouest de l'Angleterre. ' a déclaré Steven Harvey, directeur des services pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Alstom.
Valeurs associées
|21,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,46%
A lire aussi
-
Le groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo a annoncé mercredi une croissance à deux chiffres de ses commandes, de son chiffre d'affaires et de son Ebita au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à 2024. Les résultats du groupe ont été ... Lire la suite
-
Île d'Oléron: un conducteur, inconnu des services de renseignement, blesse volontairement cinq personnes
Un automobiliste, inconnu des services de renseignement, a volontairement renversé cinq personnes, mercredi sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime), pour des raisons encore inconnues, avant d'être arrêté et placé en garde à vue. Au moment de son interpellation, ... Lire la suite
-
La livraison des canons automoteurs est prévue pour 2029. Nouveau succès à l'export en vue pour le "Caesar". La Croatie va passer commande de 18 canons automoteurs à la France pour un montant de 320 millions d'euros dans le cadre d'un programme de modernisation ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Le titre AMD (Advanced Micro Devices) montre actuellement quelques signes d'essoufflement au contact des 264.33 USD et pourrait amorcer une nouvelle phase de consolidation dans les séances à venir. en direction des 210 USD. Pour mettre à profit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer