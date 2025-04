Alstom: a signé un contrat de 159 ME à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 09:48









(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat pour fournir un système de signalisation sans conducteur pour le futur métro de Taichung Blue Line (MRT) à Taïwan. La part d'Alstom dans le contrat attribué à un consortium international s'élève à 159 millions d'euros.



Alstom va fournir dans le cadre de ce contrat son CBTC Urbalis. Le système permettra aux trains de circuler plus fréquemment et plus précisément, même aux heures de pointe, avec des temps d'attente plus courts.



Le système maximise la capacité du réseau en permettant des intervalles plus courts, jusqu'à 90 secondes, ce qui augmente la fréquence des trains et réduit le temps de trajet, explique le groupe.



D'une longueur de 24,8 kilomètres et comprenant 20 stations, la ligne bleue de Taichung reliera le port de Taichung, à l'ouest, à la gare de Taichung de Taiwan Railway à l'est.



Toby Tiberghien, directeur général d'Alstom pour l'Asie de l'Est, a déclaré : ' Notre solution Urbalis fournira un système de signalisation sans conducteur efficace et fiable grâce à une solution de haute qualité et à l'excellence du service, soutenant ainsi notre engagement à construire un avenir mieux connecté pour la ville'.





