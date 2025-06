Alstom: a reçu le label officiel 'Made in Mexico' information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir reçu le label officiel ' Made in Mexico ', une distinction décernée par le ministère mexicain de l'Économie qui reconnaît son engagement envers l'industrie nationale.



Cette reconnaissance souligne la contribution d'Alstom à une mobilité plus propre, plus inclusive et plus résiliente, tout en renforçant le réseau industriel du pays.



Avec cette certification, Alstom réaffirme son rôle de partenaire stratégique dans la transformation durable du Mexique, en proposant des solutions ferroviaires de nouvelle génération qui créent un impact positif sur les communautés, l'environnement et le développement urbain du pays.



' Avec plus de 70 ans d'histoire au Mexique, Alstom s'est imposé comme un acteur clé dans les secteurs ferroviaires nationaux et internationaux. Grâce à notre site de Ciudad Sahagún, dans l'État d'Hidalgo, nous avons développé des capacités de fabrication robustes qui nous permettent non seulement de servir le marché national, mais aussi d'exporter des trains, des carrosseries et des composants dans le monde entier ', a déclaré Maite Ramos, directrice générale d'Alstom Mexique et North LAM.





Valeurs associées ALSTOM 18,8550 EUR Euronext Paris -1,44%