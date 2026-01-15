Alstom a livré le dernier véhicule de tramway léger (LRV) à la Toronto Transit Commission
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 12:24
La nouvelle flotte de tramways aide la TTC à répondre à la croissance de la population et de la fréquentation de Toronto sur ses 11 lignes de tramway.
Les 60 nouveaux tramways livrés à la TTC ont été ajoutés à la flotte existante de 204 LRV Alstom qui transportent actuellement des passagers dans la grande région de Toronto.
Les véhicules ont été fabriqués à Thunder Bay, en Ontario, avec le soutien du site d'Alstom à La Pocatière, Québec.
" Notre partenariat continu avec la TTC offre non seulement un transport sûr, accessible et à la pointe de la technologie pour les Torontois qui en dépendent chaque jour - il soutient aussi des centaines d'emplois canadiens, renforce notre chaîne d'approvisionnement locale et génère une valeur économique à long terme pour le Canada. " a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.
Valeurs associées
|25,9300 EUR
|Euronext Paris
|+0,19%
