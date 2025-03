Alstom: 18 trains à très grande vitesse commandés au Maroc information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé vendredi avoir signé un contrat au Maroc avec l'Office national des chemins de fer (ONCF) d'une valeur de 781 millions d'euros portant sur la fourniture de 18 trains à très grande vitesse.



L'équipementier ferroviaire précise que la commande s'inscrit dans le cadre de l'extension de la ligne à grande vitesse entre Marrakech et Tanger devant permettre de réduire significativement le temps de trajet entre les deux villes.



Les trains Avelia Horizon - la dernière génération de train à deux niveaux d'Alstom - seront à même de circuler à des vitesses dépassant les 300 km/h.



Ils se composent de deux automotrices plus courtes et compactes, ainsi que de voitures articulées à deux niveaux.



En disposant d'un nombre réduit de bogies, ces chariots situés sous les véhicules qui représentent à eux seuls quelque 30% des coûts de maintenance, l'Avelia Horizon permet de réduire les coûts d'exploitation, tout en minimisant l'empreinte carbone des transporteurs.





