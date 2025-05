Alstom: 115 ME investis en Pologne entre 2022 et 2027 information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que ses investissements en Pologne atteindront 487 millions de zlotys (près de 115 ME) entre 2022 et 2027 pour développer ses sites de Chorzów, Wrocław et Nadarzyn.



Déjà 320 millions de zlotys ont été engagés (75 ME), notamment pour une nouvelle ligne de soudage aluminium à Wrocław.



En 2024, une halle de 10 000 m² a été inaugurée à Świętochłowice pour produire des composants spécialisés.



D'ici 2027, 170 millions de zlotys supplémentaires (40 ME) seront investis à Chorzów, avec la construction de trois nouvelles halles destinées à produire des trains Coradia Stream et Coradia Max pour des clients européens, dont le Danemark, la Roumanie, la Bulgarie et l'Allemagne. Plus de 200 unités sont concernées.





