Alpine F1 et eToro scellent un partenariat stratégique pour 2026
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 12:31
Renault officialise une collaboration pluriannuelle entre eToro et son équipe de F1, BWT Alpine Formula One Team, à compter de la saison 2026.
Ce rapprochement vise à capitaliser sur l'expansion mondiale de la Formule 1 et de l'investissement de détail. Alors que l'écurie se prépare à une nouvelle ère technique au sommet du sport automobile, eToro, qui compte plus de 40 millions d'utilisateurs, cherche de son côté à accroître sa visibilité par des campagnes de contenu innovantes.
Yoni Assia, cofondateur et président-directeur général d'eToro, souligne que les valeurs de la discipline sont "pleinement alignées avec la mission d'eToro : fournir à nos utilisateurs les outils financiers et les connaissances nécessaires". Pour la direction marketing d'Alpine, cet accord illustre une ambition commune de "bousculer les conventions, sur la piste et au-delà", tout en ciblant un engagement communautaire accru auprès des fans et investisseurs internationaux.
A mi-séance, Renault cède 1% à Paris et lâche déjà plus de 7% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|32,7800 EUR
|Euronext Paris
|-1,29%
A lire aussi
-
Souvent d'abord un déni, puis parfois une errance médicale et toujours une longue reconstruction: des personnes ayant vécu un burn-out témoignent de prises en charge très hétérogènes et de la difficulté à trouver des lieux d'écoute pour ce qui n'est pas considéré ... Lire la suite
-
Une affaire "symbolique": un homme est jugé depuis jeudi devant la cour d'assises du Loir-et-Cher pour tentative de meurtre aggravé sur son ex-compagne, Chloé P., qui avait vainement tenté de déposer plainte avant sa violente agression en 2022, dont elle garde ... Lire la suite
-
Le géant mondial de l'informatique dématérialisée Amazon Web Services (AWS) a annoncé jeudi le lancement d'un "cloud souverain et indépendant" pour l'UE, renforçant sa domination dans le secteur au moment où les Européens cherchent à bâtir leur souveraineté numérique. ... Lire la suite
-
Les 52 agriculteurs de la Confédération paysanne arrêtés mercredi après être entrés dans une annexe du ministère de l'Agriculture sont sortis de garde à vue sans poursuite judiciaire jeudi, a appris l'AFP du parquet de Paris. "Seuls des autocollants ont été constatés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer