Alpine F1 et eToro scellent un partenariat stratégique pour 2026
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 12:31

L'écurie française BWT Alpine Formula One Team renforce ses alliances commerciales en intégrant la plateforme eToro comme partenaire exclusif de courtage et d'investissement à l'aube d'un cycle réglementaire majeur.

Renault officialise une collaboration pluriannuelle entre eToro et son équipe de F1, BWT Alpine Formula One Team, à compter de la saison 2026.

Ce rapprochement vise à capitaliser sur l'expansion mondiale de la Formule 1 et de l'investissement de détail. Alors que l'écurie se prépare à une nouvelle ère technique au sommet du sport automobile, eToro, qui compte plus de 40 millions d'utilisateurs, cherche de son côté à accroître sa visibilité par des campagnes de contenu innovantes.

Yoni Assia, cofondateur et président-directeur général d'eToro, souligne que les valeurs de la discipline sont "pleinement alignées avec la mission d'eToro : fournir à nos utilisateurs les outils financiers et les connaissances nécessaires". Pour la direction marketing d'Alpine, cet accord illustre une ambition commune de "bousculer les conventions, sur la piste et au-delà", tout en ciblant un engagement communautaire accru auprès des fans et investisseurs internationaux.

A mi-séance, Renault cède 1% à Paris et lâche déjà plus de 7% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

RENAULT
32,7800 EUR Euronext Paris -1,29%
