AlphaValue relève son objectif de cours sur Novartis, le titre stagne
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 17:21
L'analyste met en avant "une solide exécution", illustrée par deux relèvements de prévisions en 2025 et une croissance soutenue dans ses principales franchises (oncologie, neurosciences, immunologie et CVRM).
Le bureau d'études souligne une rentabilité élevée et porte de 20% à 30% la prime de valorisation appliquée, ce qui soutient la hausse de l'objectif de cours.
Par ailleurs, la visibilité sur les objectifs à moyen terme demeure favorable, avec une ambition "encourageante" de croissance annuelle des ventes de 5-6% entre 2025 et 2030 malgré la perte d'exclusivité d'Entresto.
Le document évoque enfin un endettement jugé maîtrisé (ratio dette nette/EBITDA de 1,7x intégrant l'acquisition de 12 milliards de dollars d'Avidity Biosciences), offrant une flexibilité financière accrue.
Le titre Novartis est stable en cette fin de journée à Zurich, et signe un progression de quelque 20% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|107,080 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,19%
