Alphabet va racheter pour 70 milliards de dollars d'actions

YouTube a enregistré un chiffre d'affaires en augmentation d'un peu plus de 10% à 8,93 milliards de dollars.

L'activité Cloud a vu ses revenus augmenter de 28%, à 12,3 milliards de dollars, sa croissance a ralenti par rapport au quatrième trimestre. Elle a enregistré un bénéfice opérationnel de 2,18 milliards de dollars ce trimestre contre un profit de 900 millions de dollars, un an auparavant.

(AOF) - Alphabet , société-mère de Google, est attendu en hausse grâce à des résultats meilleurs que prévu et 70 milliards de dollars de rachat d’actions. Au premier trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 46% à 34,54 milliards de dollars, soit 2,81 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 2,02 dollars. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 12% à 90,2 milliards de dollars. Il a aussi augmenté de 14% à taux de change constants. Les revenus publicitaires ont, eux, progressé de 8,5% à 66,89 milliards de dollars.

