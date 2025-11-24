Alphabet se rapproche d'une valorisation de 4 000 milliards de dollars grâce à l'accélération des gains liés à l'IA

(Ajout de détails sur la concurrence aux paragraphes 6 et 7)

Alphabet s'est rapprochée d'une valorisation de 4 000 milliards de dollars lundi, devenant ainsi la quatrième entreprise à entrer dans ce club exclusif, alors que la société mère Google profite d'un rallye axé sur l'intelligence artificielle.

Les actions de la société GOOGL.O ont augmenté de plus de 5 % pour atteindre un niveau record de 315,9 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 3,82 billions de dollars. L'action a grimpé de près de 70 % depuis le début de l'année, surpassant de loin ses rivaux Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O dans le domaine de l'IA.

Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ont déjà atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars. Seules Nvidia et Apple figurent encore sur la liste.

Cette montée en flèche reflète un renversement frappant du sentiment à l'égard d'Alphabet après que certains investisseurs ont craint que l'entreprise ait perdu son avantage en matière d'IA au profit d'OpenAI après le lancement de ChatGPT en 2022, même si elle a inventé une grande partie de la technologie sous-jacente de l'IA générative.

Alphabet a retrouvé son élan cette année en transformant son activité "cloud", autrefois négligée, en un moteur de croissance clé, en attirant Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett en tant qu'investisseur et en obtenant de bonnes critiques préliminaires pour son nouveau modèle Gemini 3.

L'action de Google s'est également redressée alors que la Big Tech est sortie ces derniers mois largement indemne de la pression antitrust bipartisane qui a débuté lors du premier mandat du président américain Donald Trump.

La société a évité une vente forcée de son navigateur Chrome après qu'un tribunal a estimé que son activité de recherche constituait un monopole illégal, mais n'a pas ordonné son démantèlement.

Néanmoins, cette étape importante risque d'attiser les craintes concernant les valorisations excessives qui, selon certains chefs d'entreprise, ont détaché les mouvements du marché des fondamentaux de l'entreprise, faisant craindre une bulle rappelant le boom des dot-com dans les années 1990.

Une vague d'accords circulaires impliquant OpenAI et Nvidia - deux des entreprises au cœur du boom de l'IA - a également amplifié ces craintes.

Néanmoins, les analystes estiment que Google est bien placé dans la course à l'IA, grâce à son important flux de trésorerie, à ses puces internes qui constituent une alternative aux processeurs onéreux de Nvidia et à une activité de recherche sur internet tentaculaire qui bénéficie déjà de l'intégration de l'IA.