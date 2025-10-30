Alphabet progresse grâce à la hausse de ses bénéfices trimestriels ; Meta et Microsoft chutent

30 octobre -

** Alphabet GOOGL.O progresse de 7,7% à 295,67 $ avant l'ouverture du marché après avoir battu le chiffre d'affaires du 3ème trimestre , selon les données de LSEG

** Meta Platforms META.O chute de 7,5% à 695,02 $ avant l'ouverture du marché après que près de 16 milliards de dollars de charges non récurrentes au T3 liées au Big Beautiful Bill de Trump aient plombé son bénéfice trimestriel

** Microsoft MSFT.O chute de 2,9% à 526,09 $ avant l'ouverture du marché, avec près de 35 milliards de dollars de dépenses d'investissement au 1er trimestre , avertissement de dépenses accrues

** Les trois entreprises annoncent des plans d'investissement annuels plus élevés en investissant massivement dans les puces et les centres de données

** Tous les trois rapportent une forte croissance de leur chiffre d'affaires dans des secteurs clés, mais les investisseurs préfèrent Alphabet pour sa capacité à équilibrer les dépenses avec un flux de trésorerie important, selon les analystes

** Amazon AMZN.O publiera ses résultats du 3ème trimestre jeudi; ses actions étaient en baisse de 0,7% avant l'ouverture du marché

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de mercredi, GOOGL a augmenté d'environ 45%, META et MSFT ont tous deux augmenté d'environ 28%