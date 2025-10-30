 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 154,48
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alphabet progresse grâce à la hausse de ses bénéfices trimestriels ; Meta et Microsoft chutent
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre -

** Alphabet GOOGL.O progresse de 7,7% à 295,67 $ avant l'ouverture du marché après avoir battu le chiffre d'affaires du 3ème trimestre , selon les données de LSEG

** Meta Platforms META.O chute de 7,5% à 695,02 $ avant l'ouverture du marché après que près de 16 milliards de dollars de charges non récurrentes au T3 liées au Big Beautiful Bill de Trump aient plombé son bénéfice trimestriel

** Microsoft MSFT.O chute de 2,9% à 526,09 $ avant l'ouverture du marché, avec près de 35 milliards de dollars de dépenses d'investissement au 1er trimestre , avertissement de dépenses accrues

** Les trois entreprises annoncent des plans d'investissement annuels plus élevés en investissant massivement dans les puces et les centres de données

** Tous les trois rapportent une forte croissance de leur chiffre d'affaires dans des secteurs clés, mais les investisseurs préfèrent Alphabet pour sa capacité à équilibrer les dépenses avec un flux de trésorerie important, selon les analystes

** Amazon AMZN.O publiera ses résultats du 3ème trimestre jeudi; ses actions étaient en baisse de 0,7% avant l'ouverture du marché

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de mercredi, GOOGL a augmenté d'environ 45%, META et MSFT ont tous deux augmenté d'environ 28%

Valeurs associées

ALPHABET-A
274,5700 USD NASDAQ +2,65%
AMAZON.COM
230,3000 USD NASDAQ +0,46%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
751,6700 USD NASDAQ +0,03%
MICROSOFT
541,5500 USD NASDAQ -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank