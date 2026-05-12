Alphabet prévoit d'émettre sa première obligation en yens pour financer ses dépenses en IA, selon une fiche de conditions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Fournit des informations contextuelles sur l'opération et les tendances générales du marché)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, prévoit de lancer sa première émission d'obligations libellées en yens, selon une fiche de conditions consultée mardi par Reuters, alors que les géants de la technologie se tournent de plus en plus vers les marchés obligataires pour financer leurs dépenses en infrastructures d'IA.

La fiche de conditions ne précisait pas le montant de l'émission obligataire d'Alphabet, qui se fera en plusieurs tranches, mais une source directement informée de l'opération avait déclaré lundi à Reuters que le montant de l'émission devait s'élever à plusieurs centaines de milliards de yens.

La vente d'obligations libellées en yens d'Alphabet portera sur des échéances de trois, cinq, sept et dix ans, ainsi que sur des titres à plus longue échéance de 15, 20, 30 et 40 ans, bien qu'une ou plusieurs tranches puissent être supprimées en fonction de la demande et des conditions du marché, selon la fiche de conditions.

Cette émission d'obligations libellées en yens s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Alphabet pour diversifier ses devises de financement et sa base d'investisseurs, a déclaré la source.

Alphabet n'a pas répondu à une demande de commentaires.

La société a déjà émis des obligations en euros, en livres sterling, en dollars canadiens et en francs suisses.

La demande des investisseurs pour les obligations libellées en yens est restée intacte malgré la guerre avec l'Iran, avec un pipeline d'émissions en expansion à l'approche du milieu de l'année.

Les investisseurs étrangers participent également de plus en plus à ce marché à mesure que les taux d'intérêt augmentent au Japon.

Le géant du commerce électronique Amazon AMZN.O s'apprête également à émettre pour la première fois une série de six obligations libellées en francs suisses, a indiqué une autre source à Reuters.

Ces ventes obligataires à l'étranger soulignent à quel point la flambée des dépenses en intelligence artificielle pousse les entreprises technologiques américaines à courtiser des investisseurs au-delà des États-Unis dans cette course aux enjeux considérables.

Les dépenses d'investissement d'Alphabet ont doublé au premier trimestre par rapport à l'année précédente et la société a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser jusqu'à 190 milliards de dollars cette année.

Plus généralement, les géants de la tech devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 410 milliards de dollars prévus en 2025. Cela a conduit les entreprises à s'appuyer davantage sur l'endettement, après avoir utilisé leurs importants flux de trésorerie pendant des années.

Alphabet a mandaté Mizuho 8411.T , Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N pour travailler sur cette transaction.