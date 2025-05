Alphabet: partenariat renforcé avec Nvidia autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Nvidia a fait savoir que son partenariat de longue date avec Google se renforçait pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle.



Ensemble, les deux entreprises améliorent des outils logiciels qui soutiennent les modèles d'IA avancés de Google, comme Gemini et Gemma.



Les technologies Nvidia sont désormais intégrées aux services Google Cloud, ce qui simplifie l'utilisation de l'IA pour les entreprises et améliore les performances. Google Cloud propose aussi de nouvelles machines puissantes équipées des dernières puces Nvidia, capables de faire fonctionner des applications d'IA à grande échelle.



Enfin, les modèles Gemini peuvent désormais être installés directement dans les centres de données des entreprises grâce à une solution sécurisée de Google, répondant ainsi aux besoins spécifiques de secteurs comme la santé, la finance ou les services publics.





