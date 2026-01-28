Alphabet lance Google AI Plus dans 35 pays, dont les Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 10:34
Selon le géant technologique basé à Mountain View (Californie), son offre "Google AI Plus ouvre l'accès à des modèles et outils d'IA puissants pour améliorer la productivité et la créativité, le tout à un prix accessible".
"Cela inclut Gemini 3 Pro et Nano Banana Pro dans l'application Gemini, des outils de réalisation IA dans Flow, des conseils de recherche et d'écriture dans NotebookLM, et bien plus encore", poursuit la maison mère entre autres du moteur de recherche Google et de YouTube.
Cette offre comprend également 200 Go de stockage, et les abonnés existants à Google One Premium 2 To dans ces pays auront automatiquement accès à tous les avantages de Google AI Plus dans les prochains jours.
Aux Etats-Unis, Google AI Plus est disponible pour 7,99 dollars par mois. Pour une durée limitée, les nouveaux abonnés peuvent bénéficier de 50% de réduction pendant les deux premiers mois de leur abonnement.
Valeurs associées
|334,5400 USD
|NASDAQ
|+0,38%
