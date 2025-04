Alphabet: hausse de dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre 2025, Alphabet a fait part d'une augmentation de 5% de son dividende trimestriel, à 0,21 dollar par action, avec une première mise en paiement prévue à partir du 16 juin prochain.



Son conseil d'administration a aussi autorisé pour 70 milliards de dollars de rachats d'actions, 'd'une manière correspondant au mieux aux intérêts de l'entreprise et de ses actionnaires, prenant en compte le coût économique et les conditions de marché prévalentes'.



Au titre des trois premiers mois de 2025, Alphabet dévoile un bénéfice net de plus de 34,5 milliards de dollars, soit un BPA en progression de 49% à 2,81 dollars, avec une marge opérationnelle en amélioration de deux points à 34%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus s'accroitre de 12% à 90,2 milliards de dollars (+14% à changes constants), reflétant toujours 'une dynamique robuste à travers ses activités'.





