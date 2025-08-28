 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 777,88
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alphabet: Google va investir neuf milliards de dollars en Virginie
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 15:56

(Zonebourse.com) - Google, la principale filiale d' Alphabet , a manifesté jeudi l'intention d'investir quelque neuf milliards de dollars dans l'Etat de Virginie d'ici à 2026 afin d'y renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle (IA) et de 'cloud'.

Le géant de l'Internet a indiqué par la voix de son directeur général Sundar Pichai sur X que ses projets passeraient par la construction d'un nouveau centre de données dans le comté de Chesterfield ainsi que par l'extension de sites déjà existants dans les comtés de Loudoun et Prince William.

Google explique travailler en parallèle avec des partenaires locaux afin de répondre à ses besoins croissants en énergie.

Au-delà des infrastructures, Google a décidé d'allouer un montant supplémentaire d'un milliard de dollars à des programmes de formation en intelligence artificielle (IA), qui permettront à tous les étudiants des universités et collèges de Virginie de bénéficier d'un accès gratuit pendant un an au plan 'Google AI Pro' et à des modules de formation.

L'Université de Virginie, le Brightpoint Community College et le Northern Virginia Community College constitueront de leur côté la première cohorte du programme 'Google AI for Education'.


Valeurs associées

ALPHABET-A
209,6900 USD NASDAQ +1,07%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank