Alphabet: Google va investir neuf milliards de dollars en Virginie
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 15:56
Le géant de l'Internet a indiqué par la voix de son directeur général Sundar Pichai sur X que ses projets passeraient par la construction d'un nouveau centre de données dans le comté de Chesterfield ainsi que par l'extension de sites déjà existants dans les comtés de Loudoun et Prince William.
Google explique travailler en parallèle avec des partenaires locaux afin de répondre à ses besoins croissants en énergie.
Au-delà des infrastructures, Google a décidé d'allouer un montant supplémentaire d'un milliard de dollars à des programmes de formation en intelligence artificielle (IA), qui permettront à tous les étudiants des universités et collèges de Virginie de bénéficier d'un accès gratuit pendant un an au plan 'Google AI Pro' et à des modules de formation.
L'Université de Virginie, le Brightpoint Community College et le Northern Virginia Community College constitueront de leur côté la première cohorte du programme 'Google AI for Education'.
