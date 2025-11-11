Alphabet : Google va investir 5 milliards d'euros en Allemagne

(AOF) - Google va investir environ 5 milliards d'euros en Allemagne, a fait savoir à Reuters une source proche du dossier. Objectif : étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie européenne. Cet investissement inclut un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, et l'expansion d'un site de Google dans la ville de Hanau, dans la même région.
