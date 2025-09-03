 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet entouré après une décision de justice favorable
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 16:23

(Zonebourse.com) - Alphabet bondit de près de 9% en début de séance à Wall Street à la suite d'une décision favorable de la justice américaine sur les mesures correctives visant à répondre aux préoccupations antitrust dans l'activité recherche de Google.

'Google ne sera pas tenu de céder Chrome et pourra continuer à conclure des accords avec des partenaires de distribution pour le pré-chargement ou le placement de ses produits', souligne Wedbush qui reste à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé.

Le broker rapporte aussi que Google n'aura pas à présenter aux utilisateurs des écrans de choix sur ses produits et qu'il ne sera pas tenu de modifier ses politiques pour offrir aux éditeurs de sites Web plus de choix dans la façon dont Google utilise leur contenu.

'Cela dit, la décision indique que Google ne peut maintenir de contrats d'exclusivité et limitera également la capacité d' Alphabet à introduire de nouveaux points d'accès à la recherche par le biais de ses produits grand public', tempère Wedbush.

Globalement, il considère cette décision comme largement favorable à Google, le tribunal de district des Etats-Unis s'étant prononcé contre les propositions de recours les plus sévères introduites par le Département de la Justice.

Valeurs associées

ALPHABET-A
228,8400 USD NASDAQ +8,28%
