Alphabet en baisse ; Needham suggère que l'impact de la décision sur l'addiction est exagéré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, sont en baisse de 0,9 % à 278,49 $ avant la mise sur le marché ** Needham déclare que la décision du jury californien de tenir Meta et Google pour responsables de la dépression et des pensées suicidaires d'une jeune femme ne devrait pas déclencher une vague de poursuites similaires

** "Nous sommes acheteurs d'actions GOOGL sur la faiblesse liée à la décision du jury californien" - Brokerage ** Il ajoute que le gain économique pour les plaignants n'est pas suffisamment élevé pour compenser les risques de procès associés aux poches profondes de GOOGL, à sa phalange d'avocats plaidants et à ses délais prolongés

** La société estime que moins de 5 % des revenus de YouTube proviennent d'utilisateurs âgés de moins de 18 ans

** Wells Fargo augmente le PT de GOOGL de 387 $ à 397 $; dit que la décision de l'entreprise de licencier sa puce Tensor Processing Unit (TPU) à Anthropic ajoutera 2,5 milliards de dollars aux revenus de Google Cloud en 2026 et 7,5 milliards de dollars en 2027

** 53 courtiers sur 60 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 7 à "conserver"; le PT médian est de 380 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~10% en 2026