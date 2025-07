Alphabet: déploiement de l'IA générative pour BBVA information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - BBVA et Google Cloud font part d'une nouvelle étape dans leur collaboration, avec pour ambition d'intégrer l'intelligence artificielle générative à grande échelle au sein des activités globales du groupe bancaire espagnol.



Dans ce cadre, Google Workspace avec Gemini sera déployé auprès de 100.000 collaborateurs de BBVA à l'échelle mondiale. Ces derniers bénéficieront également de l'accès à l'application Gemini et à NotebookLM, un outil d'IA conçu pour la recherche et la rédaction.



Visant à 'transformer les méthodes de travail, accélérer l'innovation et renforcer la productivité interne', l'IA générative permettra d'automatiser les tâches répétitives et une plus forte concentration du travail sur des missions à plus forte valeur ajoutée.





