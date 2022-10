ALPHA MOS : RESULTATS SEMESTRIELS 2022

Le 27/10/2022, à 18h30

RESULTATS SEMESTRIELS 2022

Des résultats semestriels impactés par les crises successives mais des perspectives solides

Au cours de sa réunion du 26 octobre 2022, le Conseil d'administration d'Alpha MOS (Euronext Paris – Code ISIN : FR0013421286-ALM, code mnémonique ALNEO) a arrêté les comptes semestriels 2022, clos le 30 juin 2022, présentés synthétiquement ci-dessous. Les procédures de revue limitée des comptes sont effectuées et les commissaires aux comptes ont émis leur rapport. Le rapport financier semestriel 2022 est disponible sur le site internet de la société, www.alpha-mos.com , dans l'Espace investisseurs.

Chiffre d'affaires de 2.397 K€,

EBITDA consolidé de (955) K€,

Maintien des dépenses de R&D à un niveau élevé.

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2022 S1 2021 Variance Chiffre d'affaires 2 397 2 926 (529) EBITDA (*) (955) (714) (241) Résultat opérationnel courant (1 254) (915) (339) Résultat net (1 295) (957) (338)

(*) Pour mémoire, l'EBITDA (“Earning Before Interest ,Tax, Depreciation and Amortization”) est calculé comme étant égal au chiffre d'affaires hors taxes diminué des achats et des charges externes, des frais de personnels, des impôts et taxes et des autres produits et charges courantes d'exploitation.

Alpha MOS, spécialiste de l'analyse sensorielle, est un leader reconnu mondialement dans la fourniture de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activités dit «FoodTech»). Par ailleurs, Alpha Mos s'appuie sur son expertise scientifique et technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) afin de développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine permettant de mesurer l'évolution de maladies chroniques (Projet dit «MedTech» qui était précédemment dénommé projet «Micro capteurs».

Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2.397 K€ en baisse de (529) K€ par rapport à la même période de l'année précédente.

La société a continué à financer sur la période les recherches et développements liés à l'activité MedTech et continue en parallèle la recherche des financements nécessaires au développement industriel et commercial de cette solution.

L'EBITDA consolidé est en baisse de (241) K€ par rapport à la même période 2021 et ressort à (955) K€ à fin juin.

Le résultat opérationnel à fin juin s'établit à (1.254) K€ contre (915) K€ au 1er semestre 2021, enfin après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de (1.295) K€, contre (957) K€ un an auparavant.

Activité FoodTech

La conjoncture mondiale difficile du premier semestre 2022 (confinements successifs en Chine, inflation des matières premières et des couts salariaux aux Etats-Unis qui ont ralenti les investissements des clients, instabilité générale due à la guerre en Ukraine) a entrainé des retards de commande dans les premiers mois de l'année. Le niveau de chiffre d'affaires du semestre en est par voie de conséquence impacté et s'établit à 2.397 K€, en légère baisse par rapport au semestre précédent.

Ces résultats commerciaux se traduisent comme suit dans les résultats financiers de la business unit FoodTech au 30 juin 2022 :

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2022 S1 2021 Variance Chiffre d'affaires 2 397 2 926 (529) Variation stock de produits finis 129 (47) 176 Achats consommés (736) (845) 109 Autres produits des activités courantes 160 148 12 Charges de personnel (1 765) (1 707) (58) Charges externes (743) (671) (72) Impôts et taxes (25) (24) (1) Autres charges des activités courantes (49) (71) 22 EBITDA (632) (291) (341)

Les charges d'exploitation restent contenues mais la décroissance du chiffre d'affaires sur le premier semestre 2022 génère un EBITDA de l'activité FoodTech à (632) K€, en baisse de (341) K€ par rapport à l'année dernière

Le groupe Alpha MOS a poursuivi, comme les années précédentes, ses efforts importants en matière de recherche et développement sur son activité FoodTech sur laquelle près de 400 K€ ont été engagés sur les six premiers mois de l'année.

Activité MedTech

A travers sa filiale BOYDSense, la société a poursuivi le développement de son analyseur d'haleine miniaturisé conçu pour surveiller de façon non invasive les paramètres vitaux. La première application de cet analyseur d'haleine miniaturisé est la surveillance de la concentration de glucose chez les personnes pré-diabétiques et les personnes diabétiques de type 2.

La troisième version de la plateforme d'étude (prototype) a été livrée. Cette version comprend une application qui permet de lire les résultats d'analyse sur un téléphone portable. Une seconde campagne de tests cliniques a été lancée avec le CHU de Toulouse pour obtenir de nouvelles données permettant d'améliorer les performances des algorithmes utilisés pour calculer le taux de glycémie lors d'une mesure de souffle.

Par ailleurs, BOYDSense a été choisie en décembre 2021 par l'EIC dans le cadre de son programme de financement Horizon Europe (2021-2027), cogéré avec la Commission Européenne. L'obtention en juillet 2022 de la première partie de ce financement non dilutif de 2,5M€ permettra à BOYDSense de franchir plusieurs étapes supplémentaires dans le développement et l'industrialisation de son produit non invasif.

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2022 S1 2021 Variance Chiffre d'affaires Variation stock de produits finis Achats consommés (150) (8) (142) Autres produits des activités courantes 389 39 350 Charges de personnel (352) (361) 9 Charges externes (208) (92) (117) Impôts et taxes (2) (1) (1) Autres charges des activités courantes EBITDA (323) (423) 100

Il n'y a pas de chiffre d'affaires généré par l'activité MedTech qui en est encore au stade de développement. Les charges de cette activité restent importantes mais contenues.

Résultats financiers – P&L

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2.397 K€ contre 2.926 K€ un an auparavant.

Les achats consommés s'élèvent à 886 K€.

Les charges de personnel ressortent à 2.117 K€ par rapport à 2.068 K€ à la même période de l'année dernière.

Les autres charges externes s'élèvent à 951 K€.

Le résultat opérationnel courant est de (1.254) K€ par rapport à (915) K€ à la même période de l'année dernière.

Les dotations aux amortissements et provisions correspondent à une charge de 299 K€.

Le résultat financier s'établit à (51) K€.

Le résultat net part de groupe s'établit à (1.295) K€, par rapport à (957) K€ durant l'exercice précédent.

Résultat financiers - Bilan

Les actifs non courants sont 3.589 K€ à fin juin 2022.

Les actifs courants ressortent à 3.509 K en baisse de 1.353 K€ par rapport au 31 décembre.

Le groupe Alpha MOS bénéficie au 30 juin d'une trésorerie disponible de 1.053 K€ contre 2.715 K€ à la fin de l'exercice précédent.

Les capitaux propres part du groupe sont négatifs et ressortent à (2.839) K€.

Le total des dettes fournisseurs au 30 juin est de 898 K€,

Les autres dettes sont de 4.754 K€, stable par rapport au 31 décembre 2021.

Perspectives

Activité FoodTech

La société maintient son objectif de croissance de son chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021, mais cette croissance n'atteindra pas deux chiffres comme précédemment anticipé.

Les industriels de l'agro-alimentaire modernisent leurs procédures de test qualité suite aux restrictions sanitaires et au pénuries de matières premières. Ils adoptent de plus en plus des solutions automatisées nécessitant moins d'intervention humaine.

Dans ce contexte, la société travaille avec les leaders du secteur sur des développements à portée mondiale ouvrant, si elles se confirment, à autant de débouchés commerciaux : boissons non-alcoolisées, spiritueux, huile d'olive extra-vierge et produits frais. Les dernières innovations d'Alpha MOS en analyse sensorielle sont au cœur de ces projets de partenariats qui répondent directement à l'évolution des fournisseurs, des conditionnements et des recettes.

1- Validation, aux côtés d'un leader mondial des boissons non-alcoolisées, de la dernière version de nez électronique Heracles Neo. Ce projet consistera à entrer dans les spécifications du système d'assurance qualité, et ainsi mener de meilleurs contrôles qualité des produits commercialisés.

2- Tests avec un acteur du TOP 5 mondial des spiritueux pour détecter un défaut organoleptique (goût de bouchon) fréquemment présent dans les boissons alcoolisées. Ce défaut génère chaque année des millions d'euros de pertes pour ce marché, sans qu'il n'existe pour l'heure de solution automatisée rapide et fiable pour tester de grandes quantités de produits liquides.

3- Développement en concertation avec un laboratoire hollandais référent au niveau international, d'une solution permettant de mieux contrôler les labellisations de l'huile d'olive extra vierge.

4- Développement d'un dispositif de nez électronique pour les exportateurs de lait frais. Celui-ci permettra le monitoring de la qualité et du vieillissement du lait lors de son transit en containers maritimes sur de longues distances. Les containers se verraient alors équipés d'un dispositif de mesure de la fraicheur du lait et d'alerte par satellite en cas de croissance bactérienne.

Avec ces nouveaux développements, Alpha MOS démontre une fois encore le leadership de sa technologie de nez électronique. Ces évolutions du secteur agro-alimentaire, soutenues par les projets de développement en cours tel que décrit plus haut, élargissent les perspectives de croissance de la société.

Activité MedTech

Fort de premiers résultats encourageants, BOYDSense a décidé d'étendre de trois mois supplémentaires sa campagne de tests cliniques en partenariat avec le CHU de Toulouse, pour une communication prévue en avril 2023.

Par ailleurs, la société continue sa recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie.

À propos d'Alpha MOS : Alpha MOS ( Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO ) spécialiste en métrologie d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux États-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments dans le monde entier, principalement pour l'industrie alimentaire, des boissons et de l'emballage . Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

Annexes au communiqué de presse:

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2022 S1 2021 Variance Produits des activités ordinaires 2.397 2.926 (529) Autres produits des activités courantes 549 187 362 Variation des stocks de produits finis 129 (47) 176 Achats consommés (886) (852) (34) Charges de personnel (2.117) (2.068) (49) Charges externes (951) (762) (189) Impôts et taxes (27) (26) (1) Autres charges des activités courantes (49) (71) 22 EBITDA (955) (714) (241) Dotations aux amortissements (267) (270) 3 Dotations aux provisions nettes (32) 68 (100) Résultat opérationnel courant (1.254) (915) (339) Autres charges (1) (13) 12 Autres produits 11 4 7 Résultat opérationnel (1.244) (924) (320) Charges financières (274) (68) (206) Produits financiers 223 32 191 Résultat financier (51) (36) (15) Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts (1.295) (960) (335) Impôt sur les bénéfices 3 (3) Résultat net l'ensemble consolidé (1.295) (957) (338)

BILAN CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 30/06/2022 31/12/2021 Actifs Non Courants Immobilisations incorporelles 1.824 1.368 Écarts d'acquisition Immobilisations corporelles 351 349 Immobilisations financières 434 378 Droit d'utilisation relatif aux contrats de location 980 1.002 Autres actifs non courants 2 TOTAL I 3.589 3.099 Actifs Courants Stocks et en-cours 881 521 Clients et comptes rattachés 889 911 Autres actifs courants 686 715 Trésorerie et équivalents 1.053 2.715 TOTAL II 3.509 4.862 TOTAL DE L'ACTIF 7.098 7.961

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 30/06/2022 31/12/2021 Capitaux Propres Capital 2.047 2.047 Primes liées au capital 5.835 5.835 Réserves (9.426) (7.203) Résultat de l'exercice (1.295) (1.927) Total capitaux propres part du groupe (2.839) (1.248) Intérêts minoritaires TOTAL I (2.839) (1.248) Passifs Non Courants Provisions pour risques et charges 118 140 Dette de location non courante 804 858 Passifs financiers à long terme 2.238 1.886 Autres passifs non courants 436 437 TOTAL II 3.596 3.321 Passifs Courants Passifs financiers à court terme 432 339 Dette de location courante 257 209 Fournisseurs et comptes rattachés 898 667 Autres dettes et comptes de régularisation 4.754 4.673 TOTAL III 6.341 5.888 TOTAL DU PASSIF 7.098 7.970

Dépenses de R&D

En K€ - Dépenses de R&D S1 2022 S1 2021 FoodTech (414) (391) MedTech (726) (507) Total dépenses (1 140) (899) Dont charges de personnel (688) (688) Dont charges externes (452) (211) Dépenses immobilisées 472 145 CIR 125 38 Total impact P&L (543) (716)

