ALPHA MOS : RESULTATS AU 30 JUIN 2023

https://www.alpha-mos.com Toulouse, Le 30 octobre 2023 à 18h00

RESULTATS AU 30 JUIN 2023

Chiffre d'affaires en hausse de 14%

Foodtech : avancées notables sur les grands comptes

Medtech : résultats prometteurs de la 2 e étude clinique

Alpha MOS (FR0013421286 ALNEO), leader mondial des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels, publie ses résultats au 30 juin 2023, arrêtés par le conseil d'administration du 27 octobre 2023.

(en k€, normes IFRS, données auditées) S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 2 744 2 397 347 Excédent brut d'exploitation (1 561) (955) (606) Résultat opérationnel (1 531) (1 244) (287) Résultat net de l'ensemble consolidé (2 010) (1 295) (715)

Alpha MOS a conclu le 1 er semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 14%, à 2,7 M€ et un résultat net de (2,0) M€, soit 0,7 M€ de moins qu'au S1 2022, du fait des impacts inflationnistes et de la mobilisation de ressources importantes pour le développement sur les grands comptes. Ces avancées impactent favorablement le carnet de commandes, ce qui permet à Alpha MOS de confirmer son objectif de réaliser de la croissance sur l'ensemble de l'année. Par ailleurs, la filiale Medtech BOYDSense a conclu avec succès en juin sa 2 e étude clinique réalisée avec le CHU de Toulouse. Les résultats, qui feront prochainement l'objet de publications scientifiques, confortent BOYDSense dans le développement de son dispositif de surveillance du glucose par analyse de l'haleine pour les diabétiques. Face au creusement des pertes qui était anticipé, le soutien des actionnaires permet de garantir la continuité d'exploitation.

14% de croissance du chiffre d'affaires au 1 er semestre

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre s'est élevé à 2 744 k€, en hausse de 14% par rapport au 1 er semestre 2022 (2 397 k€).

Les charges de personnel sont passées de 2 117 k€ à 2 462 k€ (+16%), à la fois sous l'effet de l'inflation et de la mobilisation de ressources pour la conquête de nouveaux clients grands comptes. L'effectif moyen est ainsi passé de 47 à 51 entre le 1 er semestre 2022 et le 1 er semestre 2023.

Après des charges externes en légère augmentation (1 011 k€ vs 951 k€), principalement au sein de la branche Medtech, l'EBE s'est établi à (1 561) k€, à comparer à (955) k€ au 1 er semestre 2022.

Les charges de personnel et les charges externes sont en partie dédiées aux efforts de R&D : celles-ci sont en augmentation de 15% sur le semestre, à 1 311 k€, réparties environ à 40% pour la Foodtech et 60% pour la Medtech.

Le résultat opérationnel du 1 er semestre est à (1 531) k€ contre (1 244) k€, avec des dotations aux amortissements stables et d'autres produits opérationnels liés à l'activation partielle de la subvention européenne obtenue en 2022 pour le segment Medtech.

Les charges financières nettes étant plus élevées que l'an passé au vu de l‘évolution de la dette financière, le résultat net s'établit à (2 010) k€, contre (1 295) k€ au 1 er semestre 2022.

Foodtech : avancées notables sur les grands comptes

L'activité Foodtech fournit aux industries agroalimentaires, des boissons et du packaging, des solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision.

Au 1 er semestre 2023, des avancées notables ont été réalisées sur cette activité avec en particulier :

Une reprise de la croissance , après une année 2022 freinée par un environnement économique peu porteur et la crise des composants.

, après une année 2022 freinée par un environnement économique peu porteur et la crise des composants. Des percées auprès de nouveaux grands comptes , en particulier chez le leader chinois des produits laitiers Mengniu, qui a validé cette année la performance des nez électroniques Alpha MOS pour le contrôle du lait approvisionnant ses sites de production.

, en particulier chez le leader chinois des produits laitiers Mengniu, qui a validé cette année la performance des nez électroniques Alpha MOS pour le contrôle du lait approvisionnant ses sites de production. L'activation d'un partenariat avec un spécialiste des panels sensoriels humains . Alpha MOS peut ainsi offrir aux industriels du secteur une offre combinée d'équipements, de services associés et d'accompagnement des équipes, et répondre aux besoins d'évolution technologique à la fois du matériel, des process et des collaborateurs.

. Alpha MOS peut ainsi offrir aux industriels du secteur une offre combinée d'équipements, de services associés et d'accompagnement des équipes, et répondre aux besoins d'évolution technologique à la fois du matériel, des process et des collaborateurs. La poursuite de la montée en puissance des revenus récurrents , sur la base d'un mix d'offres très élargies : TAAS (Testing as a Service), contrats de support, consommables liés aux déploiements grands-comptes, études. La part des revenus récurrents était ce semestre de 30%, contre 26% sur l'ensemble de l'année 2022 et 21% en 2021.

Foodtech (k€) S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 2 744 2 397 Autres produits des activités courantes 241 160 Variation de stock et produits finis 12 129 Achats consommés -1 176 -736 Charges de personnel -2 089 -1 765 Charges externes -752 -743 Impôts et taxes -28 -25 Autres charges des activités courantes 4 -49 Excédent brut d'exploitation -1 044 -632

D'un point de vue géographique, la part des USA dans le chiffre d'affaires reste stable par rapport à l'exercice 2022, à 24%. La zone EMEA est en léger recul, à 29% contre 31% en 2022, au profit de la zone Asie.

Malgré la progression de 14% du chiffre d'affaires, la marge brute de l'activité n'a pas augmenté, s'établissant à 1 821 k€, soit un taux de marge de 66%, contre 1 950 k€ un an plus tôt. Ce recul temporaire du taux de marge est lié à des effets de change et de variation de stock de produits finis défavorables d'une année sur l'autre.

Après des charges de personnels en augmentation (voir plus haut) et des charges externes stables, l'excédent brut d'exploitation s'établit à (1 044) k€, contre (632) k€ au 1 er semestre 2022.

Medtech : conclusion de la 2 e étude clinique

Au cours du semestre écoulé, BOYDSense a conclu conformément au calendrier prévu, la 2e étude clinique portant sur le dispositif non invasif de surveillance du glucose par analyse de l'haleine. L'étude, promue par le CHU de Toulouse et lancée fin 2021 par l'équipe de recherche en Diabétologie, Maladies Métaboliques et Nutrition du CHU de Toulouse, a porté sur 130 patients atteints de diabète de type 2. Les résultats feront l'objet de publications scientifiques par le CHU et BOYDSense dans les mois qui viennent.

En attendant la publication de résultats plus détaillés, BOYDSense peut d'ores et déjà annoncer que l'étude clinique répond pleinement aux objectifs fixés, à savoir :

Etablir le succès du test fonctionnel du système,

Confirmer l'intérêt des patients pour ce nouveau dispositif, illustré par le nombre et l'enthousiasme des participants à l'étude,

Valider les développements antérieurs,

Recueillir de nouvelles données qui ont contribué à l'amélioration des algorithmes depuis le début de la phase de tests.

Par ailleurs, BOYDSense a été retenue pour présenter ses travaux à la conférence Advanced Technologies & Treatments for Diabetes qui a eu lieu à Berlin en février 2023.

Medtech (k€) S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires Autres produits des activités courantes 234 389 Variation de stock et produits finis Achats consommés -25 -150 Charges de personnel -373 -352 Charges externes -259 -208 Impôts et taxes -2 -2 Autres charges des activités courantes -92 Excédent brut d'exploitation -517 -323

L'excédent brut d'exploitation de l'activité Medtech est légèrement en retrait au 1 er semestre 2023, à (517) k€ contre (323) k€ un an plus tôt, du fait de l'augmentation des charges externes et des autres charges courantes liées à la réalisation de l'étude clinique.

Situation financière

Avec un résultat de (2 010) k€ constaté sur le semestre, les capitaux propres s'élèvent à fin juin à (5 678) k€.

La variation de trésorerie sur la période est de (2 396) k€, sous l'effet induit par le résultat et une augmentation du BFR de +0,8 M€ environ, essentiellement sur le poste client, apuré depuis. La dette financière nette de trésorerie est de 5 190 k€ au 30 juin et se compose de 5 974 k€ de dettes financières (hors obligations locatives, 752 k€) et 784 k€ de trésorerie.

Ce niveau de trésorerie n'est pas suffisant pour financer le plan de développement opérationnel de la société au cours des douze prochains mois et en particulier les besoins liés à la poursuite du développement du projet MedTech. La société envisage différentes hypothèses afin de renforcer sa structure financière et privilégie notamment l'obtention de financements externes permettant de financer ce plan.

La société a établi un scénario au cas où ces opérations n'aboutiraient pas. La Direction a examiné les prévisions de trésorerie découlant de ce scénario en prenant en compte le soutien, limité dans son montant, auquel les FPCI Jolt Targeted Opportunities géré par Jolt Capital et Ambrosia Investments AM se sont engagés ainsi que leur engagement de ne pas demander le remboursement des comptes courants déjà versés.

Sur cette base, la direction a retenu l'hypothèse de continuité pour l'arrêté des comptes annuels au 30 juin 2023.

Perspectives

Alpha MOS confirme le succès des discussions avec plusieurs grands comptes, en Chine, en Amérique du Nord et en Europe, permettant d'envisager un déploiement accéléré de ses solutions sur les exercices à venir.

Le mix produit continue d'évoluer favorablement avec d'une part la poursuite du développement de la gamme de services et de produits consommables, synonymes de récurrence des ventes, et d'autre part le lancement de nouvelles offres. L'accord avec l'australien Agrigate, pour la création de nouveaux capteurs sensoriels pour le transport du lait longue-distance, illustre la capacité d'innovation du Groupe et la visibilité accrue sur différentes filières porteuses de l'industrie agroalimentaire.

L'objectif d'une croissance organique du chiffre d'affaires est donc réaffirmé pour l'année en cours.

Concernant la branche Medtech et la filiale BOYDSense, la conclusion cette année de l'étude clinique et la nature des résultats préliminaires devraient favoriser l'obtention des financements nécessaires pour poursuivre les travaux vers la commercialisation du dispositif de surveillance du glucose pour les personnes atteintes de diabète.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Le Rapport Financier Semestriel est mis ce jour à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site internet de la société.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

Contacts

Agence Calyptus :

Mathieu Calleux / Imane Zakari

Alpha-mos@calyptus.net

Tél. : +33 1 53 65 68 68

Annexes

Compte de résultat consolidé

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 2 744 2 397 Autres produits des activités courantes 475 549 Variation de stock et produits finis 12 129 Achats consommés -1 201 -886 Charges de personnel -2 462 -2 117 Charges externes -1 011 -951 Impôts et taxes -30 -27 Autres charges des activités courantes -87 -49 Excédent brut d'exploitation -1 561 -955 Dotations -317 -299 Résultat opérationnel courant -1 878 -1 254 Autres charges -9 -1 Autres produits 355 11 Résultat opérationnel -1 531 -1 244 Charges financières -496 -274 Produits financiers 17 223 Résultat financier -479 -51 Autres 5 Résultat net de l'ensemble consolidé -2 010 -1 295

Bilan consolidé

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 30/06/2023 31/12/2022 Actifs Non Courants Immobilisations incorporelles 2 404 2 109 Écarts d'acquisition Immobilisations corporelles 327 306 Immobilisations financières 320 416 Droit d'utilisation relatif aux contrats de location 668 798 Autres actifs non courants -2 TOTAL I 3 719 3 629 Actifs Courants Stocks et en-cours 701 714 Clients et comptes rattachés 1 579 678 Autres actifs courants 736 620 Trésorerie et équivalents 784 3 180 TOTAL II 3 800 5 192 TOTAL DE L'ACTIF 7 519 8 821 Capitaux Propres Capital 2 036 2 036 Primes liées au capital 5 846 5 846 Réserves -11 407 -8 907 Résultat de l'exercice -2 005 -2 681 Total capitaux propres part du groupe -5 530 -3 706 Intérêts minoritaires -148 -143 TOTAL I -5 678 -3 849 Passifs Non Courants Provisions pour risques et charges 167 114 Dette de location non courante 592 716 Passifs financiers à long terme 4 434 3 959 Passifs financiers dérivés 497 Autres passifs non courants 501 1 665 TOTAL II 6 191 6 454 Passifs Courants Provisions courantes 1 8 Passifs financiers à court terme 1 043 1 057 Dette de location courante 160 170 Fournisseurs et comptes rattachés 1 095 929 Autres dettes et comptes de régularisation 4 077 4 052 TOTAL III 7 006 6 216 TOTAL DU PASSIF 7 519 8 821