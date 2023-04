ALPHA MOS : RESULTATS ANNUELS 2022 : CA annuel en hausse de 2%, retour de la croissance au second semestre. 2023 : perspectives positives portées par le déploiement chez des grands comptes et le lancement de nouvelles applications

Les données financières présentées dans ce communiqué sont extraites des états financiers revus par le comité d'audit qui s'est tenu le 24 avril 2023 et arrêtés par le conseil d'administration qui s'est tenu le 28 avril 2023. Elles sont détaillées dans les rapports et annexes audités mis en ligne le 28 avril.

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2022 2021 Publié (*) 2021 restaté (*) Variation Chiffre d'affaires 5.810 5.570 5.682 128 Excedent brut d'exploitation (2.287) (1.213) (1.173) (1.114) Résultat opérationnel (2.365) (1.776) (1.736) (629) Résultat net (2.699) (1.978) (1.926) (773)

(*) Le Groupe a procédé à une correction sur le chiffre d'affaires, les stocks et les immobilisations financières à l'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Cette correction correspond au retraitement selon les normes comptables IFRS de reconnaissance des revenus. Le chiffre d'affaires ainsi corrigé 2021 s'établit à 5.682k€ contre 5.570k€ publié. Conformément à IAS 8, l'ajustement consécutif à une correction d'erreur doit être comptabilisé de manière rétrospective comme si l'erreur ne s'était pas produite, c'est-à-dire en corrigeant la comptabilisation, l'évaluation ainsi que les informations présentées en annexe (IAS 8-42 et 43).

Alpha MOS, spécialiste de l'analyse sensorielle, est un leader reconnu mondialement dans la fourniture de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activité dit « FoodTech »).

Par ailleurs, Alpha MOS s'appuie sur son expertise scientifique et technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) pour développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine devant permettre en première application de mesurer de manière non invasive le taux de glycémie (Projet dit « MedTech »).

Au 31 Décembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 5.810 K€, légèrement au-dessus de celui de l'exercice précédent.

Les charges de personnel s'établissent à (4.448) K€ en croissance de 301 K€ par rapport à l'exercice précédent.

Les charges externes sont de (2.203) K€ en croissance de 715 K€ par rapport à l'année précédente. Cette croissance importante s'explique notamment par des dépenses de développement engagées en 2022 sur l'activité MedTech. Cette augmentation des dépenses MedTech a été rendue possible notamment par l'obtention d'une subvention d'un montant total de 2,5m€ dont la première tranche d'un montant de 1,1m€ a été versée en juillet 2022.

L'excédent brut d'exploitation ressort à (2.287) K€ à fin décembre 2022 en baisse de (1.114) K€ par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel à fin décembre 2022 s'établit à (2.365) K€ contre (1.736) K€ en 2021, enfin après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe annuel est de (2.699) K€, contre (1.926) K€ un an auparavant.

Analyse par activité

FoodTech :

En 2022, les ventes d'instruments et de services associés ont augmenté de 2% par rapport à l'année 2021, et de 60% par rapport à l'année 2020. Après un premier semestre marqué par les confinements successifs en Chine et par un ralentissement des investissements lié à la guerre en Ukraine et à l'inflation des matières premières, le second semestre a vu le retour d'une forte croissance avec un revenu en hausse de plus de 40% par rapport à S1/2022 et de plus de 30% par rapport à S2/2021.

D'un point de vue géographique, l'Asie est redevenue moteur de croissance : en focalisant son activité commerciale sur l'Asie du Sud Est au premier semestre, puis en accélérant fortement en Chine dès la fin des confinements, Alpha MOS a généré une importante augmentation de son revenu dans la région Asie en 2022, soutenue par une stratégie marketing agressive. La société a enregistré ses premiers succès aux Philippines, et réalisé d'importants progrès dans l'acquisition de grands comptes en Chine avec en particulier la signature d'un contrat-cadre portant sur l'équipement ne nez électroniques d'un leader chinois des produits laitiers.

En plus des investissements continus dans le développement technologique du hardware et du software, la société a lancé le développement de nouvelles applications sur des segments à haute valeur ajoutée de l'agro-alimentaire. Ces applications sont développées en partenariat avec des acteurs majeurs de l'industrie et pourront ouvrir des débouchés commerciaux significatifs.

Détection du « goût de bouchon », défaut organoleptique qui génère chaque années des millions d'euros de pertes pour le segment des boissons alcoolisées, mais aussi pour toutes les industries du fruit frais/transformé.

Labellisation de l'huile d'olive extra vierge, et en particulier détection de défauts organoleptiques et de fraudes suivant les critères du Conseil Oléicole International. Cette solution pourra ouvrir à Alpha MOS le marché des producteurs d'huile d'olive ainsi que les réseaux de grande distribution et de laboratoires d'analyse et de contrôle en Europe et aux Etats Unis.

Développement d'un dispositif de nez électronique pour les exportateurs de lait frais, qui permettra le suivi en temps réel de la qualité du lait cru lors de son transport en containers maritimes sur de longues distances.

Grâce à des process d'opération solides et à une anticipation continue des tensions d'approvisionnement des composants électroniques, les délais de livraison ont été maintenus à un bon niveau en 2022 : 30 jours en moyenne pour un nez électronique Heracles. Cette performance opérationnelle contribue au taux de satisfaction élevé des clients de la société. 90% des clients d'instruments et 91% des utilisateurs de services se déclarent satisfaits ou très satisfaits (étude réalisée au 3ème et 4ème trimestre 2022). Alpha MOS est donc en mesure d'absorber une forte croissance commerciale en 2023 tout en maintenant le niveau de ses performances opérationnelles.

Ces résultats commerciaux se traduisent comme suit dans le compte d'exploitation analytique de l'activité FoodTech :

En K€ - Compte de résultat FoodTech 2022 2021 publié Variation Produits des activités ordinaires 5.810 5.570 240 Autres produits des activités courantes 322 326 (4) Variation des stocks de produits finis (38) (17) (21) Achats consommés (1.982) (1.710) (272) Charges de personnel (3.714) (3.457) (257) Charges externes (1.513) (1.177) (336) Impôts et taxes (54) (50) (4) Autres charges des activités courantes (94) (77) (16) Excédent brut d'exploitation (1.263) (592) (671)

Malgré un chiffre d'affaires en légère hausse par rapport à l'année dernière, l'excédent brut d'exploitation de l'activité Food s'établit à (1.263) K€, en recul de 671 K€ par rapport à l'exercice précédent.

Ce recul s'explique par trois raisons principales :

Un recul sur le taux de marge brute qui, bien que restant élevé à 65%, est en baisse de près de 4 points par rapport à l'année 2021 et qui s'explique notamment par l'inflation sur les coûts des composants. Cette baisse a été compensée en partie en fin d'année par une revue à la hausse des prix de vente des instruments.

Des charges de personnel en hausse de 257 k€, soit 7,4%. Une partie de cette hausse s'explique par les augmentations de salaire annuelles. L'autre partie s'explique par le renforcement des équipes commerciale et technique, notamment aux USA.

Des charges externes qui s'établissent à 1.513 K€, en hausse de 336 K€. Il convient de rappeler que l'année 2021 a été marquée par des périodes de confinement importantes dans de nombreux pays et que les déplacement et salons commerciaux ont été par voie de conséquence fortement réduits. L'année 2022 de ce point de vue marque un retour à la normale et explique en partie l'augmentation de ces charges.

MedTech :

A travers sa filiale BOYDSense, la société a poursuivi le développement de son analyseur d'haleine miniaturisé conçu pour surveiller de façon non invasive les paramètres vitaux. La première application de cet analyseur d'haleine miniaturisé est la surveillance de la concentration de glucose chez les personnes pré-diabétiques et les personnes diabétiques de type 2. Une première tranche de 1,15 M€ de financement européen (sur un total de 2.5M€) a été reçue en juillet 2022. Accordée à l'issue d'un processus de sélection très rigoureux, cette subvention valide le potentiel technologique, économique et humain du projet MedTech de la société.

Le travail d'amélioration de l'algorithme propriétaire et du logiciel d'interprétation des résultats d'analyse s'est activement poursuivi avec la conduite d'une seconde étude clinique, cette fois-ci en partenariat avec le CHU de Toulouse. Ce second essai a très bien progressé au cours de l'année 2022, ce qui permet à la société d'entrer dans la phase finale de l'étude avec pour objectif de la terminer au printemps 2023.



En novembre 2022, BOYDSense a été récompensée par le Diabetes Center Berne innovation challenge en tant que finaliste. Le DCB Open Innovation Challenge vise à encourager des projets fortement innovants dans le domaine de la gestion du diabète. Le jury d'experts du DCB est composé d'éminents scientifiques, professionnels de la santé et de patients atteints de diabète. BOYDSense a également été invité à présenter sa technologie innovante lors de l'événement D-Data exchange (Diabetesmine).

En K€ - Compte de résultat MedTech 2022 2021 publié Variation Produits des activités ordinaires - - - Autres produits des activités courantes 630 278 352 Variation des stocks de produits finis - - - Achats consommés (227) (22) (205) Charges de personnel (934) (690) (244) Charges externes (490) (183) (307) Impôts et taxes (3) (4) 1 Autres charges des activités courantes - - - Excédent brut d'exploitation (1.024) (621) (403)

Il n'y a pas de chiffre d'affaires généré par l'activité MedTech qui en est encore au stade de développement.

Par contre il convient de noter :

La croissance des autres produits qui passent de 278 K€ en 2021 à 630 K€ en 2022 en raison notamment du passage en immobilisations d'une partie des dépenses de développement.

La croissance des charges de personnel qui s'explique par le renforcement de l'équipe de direction de l'activité médicale

La croissance des charges externes qui passent de 183 K€ en 2021 à 490 K€ en 2022

Recherche et Développement

Le groupe Alpha MOS a poursuivi, comme les années précédentes, ses efforts importants en matière de recherche et développement pour ses deux activités MedTech et FoodTech, pour laquelle près de 1.700 K€ ont été engagés en 2022.

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2022 2021 Variation FoodTech 716 795 (79) MedTech 966 858 108 Total dépenses R&D 1.682 1.653 29 Dont charges de personnel 1.233 1.284 (51) Dont charges externes directes 449 369 80 Dépenses immobilisées (871) (467) (404) Total impact P&L (811) (1.186) 374

Projets FoodTech

Le groupe Alpha MOS a développé une nouvelle version de sa base de données AroChemBase, qui compte plus de 145 000 composés volatiles organiques. Cette version est actuellement en test. Cette base de données permet aux clients Alpha MOS de développer plus rapidement des nouveaux produits et d'organiser de façon rapide et efficace leur contrôles qualité pour les ingrédients ainsi que pour les produits finis. Cette base de données vient en complément de l'offre logicielle d'Alpha MOS qui comprend notamment le logiciel AlphaSoft qui permet d'analyser les informations fournies par la gamme de nez électronique Heracles, de langue électronique Astree et de l'œil électronique Iris. La nouvelle version de l'AroChemBase intègre des fonctionnalités d'accès distribués qui permettra à nos clients de travailler en réseau.

Le groupe Alpha MOS développe actuellement un analyseur miniaturisé de composés organiques volatiles (COVs), afin de permettre une analyse en temps réel du niveau de COVs dans les conteneurs de lait. Nos essais ont démontré que ces COVs étaient corrélés avec le niveau des micro-organismes présents dans le lait (bactéries). L'avantage pour nos clients sera de pouvoir vérifier en temps réel la qualité de leur lait sans avoir à attendre les résultats d'études microbiologiques longues et couteuses.

A la demande de nos clients, le groupe Alpha MOS développe actuellement, sur la base de son nez électronique Heracles, un analyseur de trichloroanisole (TCA). La présence de TCA, responsable du goût de bouchon défectueux, communique aux vins, aux liqueurs, aux sodas et à certains aliments, une odeur désagréable qui se caractérise par une odeur de cave humide, de carton mouillé, de moisi ou de liège.

Projets MedTech

Le groupe Alpha MOS a développé 20 prototypes précis, autonomes, facilement transportables et facilement utilisables de contrôle non invasif du glucose. Sur cette base, le groupe a développé des algorithmes embarqués et ces algorithmes sont testés dans le cadre d'une étude clinique au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse. Les résultats de ces tests seront publiés au cours du premier semestre de 2023.

Ces prototypes fonctionnent avec une application disponible sur les téléphones Android. Ils sont simples et intuitifs à utiliser et ne nécessitent aucune formation spécifique.

Les projets FoodTech et MedTech sont protégés par le dépôt de brevets en France et à l'international afin d'en assurer la valeur à long terme.

Résultat financiers Consolidés - Bilan

Le bilan de la société se caractérise par une baisse des capitaux propres qui s'établissent à (3.849) K€ K€ contre (1.249) K€ au 31 décembre 2021. Cette baisse est due à la perte de (2.681) K€ constatée sur l'exercice.

A l'actif, les immobilisations incorporelles augmentent en raison de la production immobilisée sur l'exercice, les stocks augmentent légèrement notamment à cause d'achats de précaution faits sur des composants critiques, la trésorerie est de 3.180 K€ au 31 décembre 2022.

Au passif, les emprunts et dettes augmentent fortement suite à l'obtention d'une troisième tranche de PGE d'un montant de 530 K€ en juin et de l'émission d'un emprunt obligataire de 3.000 K€ en décembre.

Perspectives

Activité FoodTech

De manière générale, les tendances profondes du marché de l'agro-alimentaire (exigences de qualité des consommateurs, besoin de lancer des nouveaux produits plus fréquemment) vont dans les sens d'une plus grande utilisation d'instruments, de données et d'outils d'intelligence artificielle pour augmenter l'humain et accélérer les processus industriels, en particulier dans les tests sensoriels.

Ces outils permettent également aux industriels de l'agro-alimentaire de réduire sensiblement les risques que des problèmes de qualité pourraient faire courir à leur image de marque.

Par ailleurs, les tensions sur le marché de l'emploi qui persistent dans le secteur de la production alimentaire incitent les clients d'Alpha MOS à accélérer leur transition vers une plus grande automatisation/digitalisation.

Le positionnement de notre offre en augmentation de l'humain (panels de testeurs) aide nos clients dans leur transition vers un modèle industriel plus efficace et plus rigoureux. L'élargissement de notre portefeuille de solutions facilite leur décision d'achat. Ces fondamentaux solides permettront d'assurer une croissance solide sur le long terme.

Les priorités de l'année 2023 sont les suivantes :

L'élargissement de sa gamme de produits et services, entamé depuis 2021. La croissance des ventes de service (+19% en 2022) se poursuivra en 2023 et au-delà par le développement de modèles de vente de services récurrents chez les clients ou à distance.

Le travail de pénétration des Grands Comptes, qui continue à progresser en Chine, en Amérique du Nord et en Europe. La société est en discussion avancée pour le déploiement de ses solutions dans les sites de productions de plusieurs grands comptes, et prévoit de lancer les premières campagnes d'installations significatives au second semestre 2023. Au 31 décembre 2022, les solutions Alpha MOS sont présentes chez 31 des 100 premiers groupes de l'agro-alimentaire mondial.

Le lancement d'offres de hardware et service spécifiques sur des segments de marchés à haute valeur ajoutée. Le développement de ces nouvelles applications génèrera des revenus additionnels dès le dernier trimestre 2023.

Portée par ces développements, la société maintient ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires à deux chiffres pour les prochaines années.

Projet MedTech

Alpha MOS, à travers sa filiale BOYDSense, va poursuivre le développement de son produit d'analyse des biomarqueurs de l'haleine. L'étude clinique qui sera complétée au printemps 2023 va permettre de franchir une étape importante dans la précision des algorithmes de calcul, et de poursuivre ensuite vers la finalisation d'un produit commercialisable.

Dans le même temps, BOYDSense poursuit activement la recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie, avec la mesure non invasive de la glycémie comme première application médicale.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

Annexes au communiqué de presse

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2022 2021 Variance Produits des activités ordinaires 5.810 5.682 128 Autres produits des activités courantes 952 604 348 Variation des stocks de produits finis (38) (17) (21) Achats consommés (2.209) (1.676) (533) Charges de personnel (4.448) (4.147) (301) Charges externes (2.203) (1.488) (715) Impôts et taxes (57) (54) (3) Autres charges des activités courantes (93) (77) (16) Excédent brut d'exploitation (2.287) (1.173) (1.114) Dotations aux amortissements (648) (527) (121) Dotations aux provisions nettes Résultat opérationnel courant (2.935) (1.700) (1.235) Autres charges (14) (71) 57 Autres produits 584 35 549 Résultat opérationnel (2.365) (1.736) (629) Charges financières (325) (260) (65) Produits financiers 2 70 (68) Résultat financier (323) (190) (133) Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts (2.688) (1.926) (762) Impôt sur les bénéfices (11) (11) Résultat net l'ensemble consolidé (2.699) (1.926) (773)

BILAN CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2022 2021 2022 2021 Immobilisations incorporelles 2.109 1.368 2.036 2.047 Capital Social Immobilisations corporelles 306 349 5.846 5.835 Prime d'émission Immobilisations financières 416 378 (8.907) (7.204) Réserves Droit d'utilisation contrats de location 798 1.002 (143) Intérêts minoritaires Autres actifs non courants 2 (2.681) (1.927) Résultat de l'exercice Total Actifs Non Courants 3.629 3.099 (3.849) (1.249) Total Capitaux Propres 114 140 Provisions pour risques et charges Stocks et en-cours 714 520 716 858 Dette de location non courante 3.959 1.886 Passifs financiers à long terme Clients et comptes rattachés 678 911 1.665 437 Autres passifs non courants 6.454 3.321 Total Passifs Non Courants Autres actifs courants 620 715 1.065 340 Passifs financiers à court terme 170 209 Dette de location courante Trésorerie et équivalents 3.180 2.715 929 667 Fournisseurs et comptes rattachés 4.052 4.672 Autres dettes Total Actifs Courants 5.192 4.862 6.216 5.888 Total Passifs Courants TOTAL ACTIF 8.821 7.960 8.821 7.960 TOTAL PASSIF

