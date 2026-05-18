Alors que les rendements obligataires s'envolent, les investisseurs redoutent une compression mondiale des dépenses

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* Les rendements des bons du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis un an; ceux des obligations d'État japonaises (JGB) atteignent des sommets historiques

* La recrudescence des tensions au Moyen-Orient continue d'inquiéter les investisseurs quant à l'inflation et aux risques pesant sur la croissance

* Le Japon devrait émettre de nouvelles obligations pour faire face à l'impact de la guerre en Iran

* Les investisseurs misent davantage sur des hausses de taux à l'échelle mondiale

* Les gilts britanniques surperforment lundi après la vague de ventes de la semaine dernière

(Ajout de détails et de citations) par Matt Tracy, Alun John et Amanda Cooper

Les investisseurs prennent conscience que la guerre en Iran pourrait entraîner un choc inflationniste durable, les rendements des obligations d'État atteignant des sommets inégalés depuis dix ans et menaçant de porter un coup sévère au pouvoir d'achat des gouvernements, des entreprises et des ménages. Le taux moyen que les gouvernements des pays du G7 paient pour emprunter sur 10 ans avoisine désormais les 4 %, contre environ 3,2 % avant le début de la guerre fin février. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'établit à environ 4,6 %, son plus haut niveau depuis plus d'un an, ce qui inquiète les investisseurs compte tenu de son rôle de taux d'emprunt de référence dans la première économie mondiale. Le risque d'une inflation persistante a ravivé les craintes que les banques centrales ne soient contraintes de relever rapidement leurs taux d'intérêt, ce qui pourrait amplifier les répercussions économiques et placer les gouvernements du G7 dans une situation délicate sur le plan politique. « Les rendements vont continuer à augmenter jusqu’à ce que quelque chose cède. Le plus fou, c’est que l’Iran le sait », a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global Investment Management à Philadelphie. « Je dirais que nous sommes actuellement dans une phase où le marché des actions est attentif aux obligations. Plus nous nous rapprochons des 5 %, plus la pression s’intensifie. »

LES DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE

Voici quelques articles connexes sur l'impact de la hausse des rendements des obligations d'État, ses causes et les raisons pour lesquelles les responsables politiques pourraient s'en inquiéter: - Sous pression: suivi des difficultés liées à la dette publique des pays du G7 - Qui sont ces « justiciers de la dette » qui font payer le prix fort au gouvernement britannique? - Comment les « justiciers » du marché obligataire pourraient-ils freiner le pouvoir de Trump?

FORTE HAUSSE DES RENDEMENTS

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont bondi de 3,6 points de base pour atteindre leur plus haut niveau depuis février 2025, à 4,631 %, avant de se stabiliser à 4,6 %. Le rendement à 30 ans US30YT=RR , qui a un impact direct sur les prêts hypothécaires, a atteint son plus haut niveau depuis un an, à 5,159 %. Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent. Les principaux indices boursiers de Wall Street ont légèrement reculé lundi après avoir baissé vendredi, certains investisseurs avertissant que les marchés boursiers américains, à des niveaux records, n'avaient pas encore intégré le risque d'une hausse de l'inflation.

Les marchés tablaient sur une probabilité d'environ 50 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'ici décembre, marquant un revirement par rapport aux anticipations d'avant la guerre en Iran, qui tablaient sur au moins une baisse des taux cette année.

Les marchés américains du financement au jour le jour sont restés stables lundi, ne laissant transparaître que peu des tensions qui avaient fait grimper les rendements des bons du Trésor en fin de semaine dernière.

Le taux tripartite général de garantie, qui mesure le coût d'emprunt de liquidités à court terme en utilisant des bons du Trésor comme garantie, s'établissait à 3,55 %, pratiquement inchangé par rapport à vendredi.

La récente baisse des émissions de bons du Trésor, combinée aux achats de la Réserve fédérale dans le cadre de la gestion des réserves, a ramené l'offre de bons à ses plus bas niveaux depuis début mai, renforçant ainsi les réserves bancaires et entraînant une pénurie de garanties à court terme dans un contexte de liquidité abondante du système.

LES MINISTRES DES FINANCES DU G7 SE RÉUNISSENT À PARIS Les turbulences sur les marchés sont au cœur des préoccupations des ministres des Finances du G7 qui se sont réunis lundi à Paris.

« Nous ne sommes plus dans une période où la dette publique n’est pas un sujet », a déclaré le ministre français des Finances, Roland Lescure, aux journalistes à son arrivée à la réunion.

La question de savoir ce que les décideurs politiques peuvent faire à une époque où la dette publique explose parallèlement à la hausse des rendements obligataires est celle que les marchés se sont posée ces derniers jours.

« Si l'administration se sent mal à l'aise face aux rendements, elle dispose d'une poignée de leviers sur lesquels elle peut agir », a déclaré Eric Winograd, économiste en chef pour les États-Unis chez AllianceBernstein à New York. « L'un d'entre eux est l'engagement budgétaire. On peut ainsi renforcer l'idée de crédibilité budgétaire. »

Winograd a ajouté: « La banque centrale peut essayer d’agir. Aux États-Unis, un nouveau président de la Fed va prendre ses fonctions et une autre réunion de politique monétaire est prévue le mois prochain. Si l’on veut faire baisser les rendements des bons du Trésor, il faut adopter une position ferme », ce qui pourrait apaiser les inquiétudes du marché et rendre les hausses de taux inutiles.

UN CALCUL DIFFICILE POUR LES GOUVERNEMENTS La tendance est la même sur les principaux marchés obligataires, de la zone euro à la Grande-Bretagne en passant par le Japon, où les rendements atteignent des niveaux records. Les banques centrales fixent les taux d’intérêt, mais ce sont les marchés obligataires qui déterminent le taux auquel les entreprises, les particuliers et les gouvernements peuvent emprunter, ce qui signifie que tout, du crédit automobile au financement d’un centre de données de plusieurs milliards de dollars, est concerné. Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les entreprises, les devises et les taux chez Société Générale, a déclaré que pour mettre fin à ce qu’il a qualifié de « krach au ralenti » sur le marché obligataire, il faudrait un recul des prix du pétrole, des craintes de récession suffisamment fortes pour déclencher une ruée vers les obligations en tant que valeur refuge, ou des prix suffisamment bas pour attirer les acheteurs. Les rendements des obligations d'État japonaises à 30 ans (JGB) ont bondi à leur plus haut niveau historique à 4,200 %

JP30YTN=JBTC tandis que les rendements à 10 ans JP10YTN=JBTC ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 1996 à 2,800 %. Le Japon prévoit d'émettre de nouvelles obligations dans le cadre du financement d'un budget supplémentaire prévu pour amortir le choc économique de la guerre.

Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement baissé lors des échanges de l'après-midi en Europe, mais restaient à leur plus haut niveau depuis des années. Les rendements des Bunds allemands à 10 ans, référence pour la zone euro, ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans à 3,193 %

DE10YT=RR , en hausse de 10 points de base en une semaine.

Les rendements des obligations émises par des pays plus endettés, tels que l'Italie IT10YT=RR et la France

FR10YT=RR , ont augmenté encore plus fortement. Les coûts d'emprunt du gouvernement italien à 10 ans s'établissent désormais à 3,90 %, en hausse de 12 points de base en une semaine, tandis que les rendements français FR10YT=RR ont augmenté de 26 points de base.