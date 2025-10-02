 Aller au contenu principal
Alnylam en baisse, la société retire sa publicité télévisée après la répression des spots publicitaires de l'industrie pharmaceutique
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O en baisse de 3,1% à 446,67 $

** La société a cessé de diffuser sa publicité télévisée pour le médicament contre les maladies cardiaques, Amvuttra, un signe que la répression de l'administration Trump sur les publicités omniprésentes de l'industrie pour les médicaments a un impact sur le paysage médiatique, rapporte Bloomberg News

** Le mois dernier, la FDA a envoyé des lettres d'avertissement dans le cadre de l'ordre du président Donald Trump de sévir contre la publicité pour les médicaments

** Alnylam a également reçu une lettre concernant une publicité pour son médicament pour le cœur Amvuttra qui mettait en scène des patients voyageant et participant à des activités telles que l'observation des baleines et des sauts de joie lors d'un match de football, ajoute le rapport

** La publicité était trompeuse, selon la FDA, car elle suggérait que les patients "pouvaient être insouciants" face à la maladie cardiaque traitée par le médicament, selon le rapport

** Alnylam n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 91,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
452,8400 USD NASDAQ -1,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

