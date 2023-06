- La plateforme de fonds Ucits Alma Capital s’est associée avec la société de gestion américaine Recurrent Investment Advisors pour lancer une stratégie sur les infrastructures nécessaires au secteur de l’énergie.L’Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund sera investi dans des actions d’entreprises d’infrastructures et d’énergies spécialisées dans le transport de pétrole et de gaz. Le fonds Ucits de droit luxembourgeois sera co-géré par Mark Laskin et Brad Olsen, cofondateurs de Recurrent.Alma a déjà lancé un fonds en partenariat avec Recurrent, le Alma Recurrent Global Natural Resources.Fondée en 2017 à Houston, Recurrent gère aujourd’hui 575 millions de dollars.

Laurence Marchal