Allurion progresse après de solides données sur la perte de poids grâce à une thérapie combinée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de la société de soins de santé Allurion Technologies ALUR.N augmentent de 5,3 % à 1,18 $ dans les premiers échanges

** Les patients utilisant son ballon gastrique à avaler suivi d'une faible dose de tirzepatide ont perdu en moyenne 23 % de leur poids corporel en 12 mois

** Les patients ont également vu leur masse corporelle maigre augmenter de 14%, ce qui remédie à la perte musculaire observée avec les médicaments GLP-1 - ALUR

** Les 76 patients ont continué à prendre le tirzepatide pendant toute la durée de l'étude, contrairement aux taux d'abandon habituellement élevés

** Le tirzepatide, vendu par Eli Lilly sous le nom de Mounjaro pour le diabète et Zepbound pour l'obésité, est un médicament GLP-1 qui aide à contrôler la glycémie et l'appétit

** La stratégie du GLP-1 à faible dose vise à améliorer l'observance et à réduire les effets secondaires - ALUR

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 90 % depuis le début de l'année