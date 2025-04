Allspring lance ses deux premiers ETF actifs en actions

Allspring Global Investments a lancé ses deux premiers ETF (fonds cotés) actifs en actions à la Bourse de New York. Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) et Allspring Special Large Value ETF (ASLV) reposent sur deux stratégies différentes de la société de gestion américaine.

AGRW se base sur une stratégie d’actions américaines de croissance à grande capitalisation à forte conviction lancée en 2011 et qui, jusqu'à présent, n'était pas disponible directement pour les investisseurs individuels. Elle est gérée par Neville Javeri, Jake Seltz et Paul Roach au sein de l'équipe Empiric LT Equity, avec un processus d’investissement fondé sur des données empiriques à long terme, qui combine l’analyse fondamentale avec un cadre conçu pour identifier les actions mal évaluées par rapport aux perspectives de croissance future.

ASLV suit une stratégie d’investissement value , créée en 2010 et dirigée par Bryant VanCronkhite et James Tringas, co-responsables de l'équipe Special Global Equity. Ils utilisent une approche d’investissement axée sur l’identification des sociétés ayant une gestion éprouvée et des bilans flexibles.

Le ratio de frais des deux ETF est de 0,35?%.

Allspring, qui gère 605 milliards de dollars, a fait ses débuts dans le domaine des ETF en décembre dernier avec le lancement de trois ETF obligataires gérés activement.

Laurence Marchal