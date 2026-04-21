Allspring acquiert une équipe spécialisée dans l’obligataire et la dette émergente

Allspring Global Investments va intégrer l’équipe d’investissement de GIA Partners, une société de gestion spécialisée dans les portefeuilles crédit. Cette équipe, dirigée par le fondateur de GIA Eduardo Cortes, affiche quarante ans d’expérience dans l’obligataire multi-secteurs et la dette émergente. Avant de fonder GIA Partners, Eduardo Cortes dirigeait l’équipe de dette émergente chez J.P. Morgan Investment Management. Cette acquisition vise à renforcer la plateforme d’investissement d’Allspring, notamment dans les marchés émergents, où la société identifie une forte demande des investisseurs.

Eduardo Cortes rejoint Allspring avec plusieurs professionnels de l’investissement multilingues : Albert Tseng (directeur de la gestion adjoint, responsable de l’analyse crédit, de la thèse d’investissement et de l’analyste de portefeuilles), David Ellis (gérant senior spécialisé dans le high yield avec une expertise dans les télécoms, les médias et la santé), Hamburg Tang (gérant senior spécialisé sur une stratégie émergente, couvrant l’automobile, les compagnies aériennes, la consommation et l’industrie) et Miguel Escobar (gérant de portefeuilles spécialisé dans les matières premières, la chimie et l’énergie).

Allspring gère plus de 628 milliards de dollars d’encours.

Laurence Marchal